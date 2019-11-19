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الهيئة الملكية بالجبيل تطلق خدمات تقنية لمركبات الإسعاف لتحكم بالإشارات الضوئية

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق خدمات تقنية لمركبات الإسعاف لتحكم بالإشارات الضوئية
http://almnatiq.net/?p=800208
المناطق - الجبيل الصناعية

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي صباح أمس الثلاثاء بمركز التحكم المروري بمدينة الجبيل الصناعية نظام  رفع كفاءة الاستجابة لنقل الحالات الطارئة  والذي يطبق لأول مرة في المملكة العربية السعودية ويهدف إلى تقليل زمن رحلة مركبات الإسعاف لنقل الحالات الطارئة والذي يتميز بعد الحاجة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمرا اثناء الضوء الأحمر واعطاء الأولوية لمركبات الإسعاف لعبور الإشارات الضوئية .

 

من جانبه قال رئيس قسم السلامة  المرورية والتصاريح بإدارة الطرق بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس بندر بن حمد الرداد ان نظام رفع الاستجابة لنقل الحالات الطارئة  يركز على محور من المحاور الأربع  للسلامة المرورية الرئيسة والتي تشتمل على  التوعية والتعليم  ، والضبط والرصد المروري، والدراسات الهندسية . بالإضافة إلى الطوارئ.

 

واضاف المهندس الردادي أن النظام يركز على رفع كفاءة الاستجابة لنقل الحالات الطارئة ويتميز بعدم الحاجة لتجاوز الإشارة الضوئية اثناء الضوء الأحمر ،وإعطاء الأولية لمركبات الإسعاف لعبور الإشارات المرورية على بعد 750 متر، بالإضافة إلى انه برنامج لحفظ البيانات وتحليلها وإصدار التقارير.

وقال الردادي ان المشروع بدأت فكرتة من عام 2017م ولدينا خطة لتوسع لتحديد مناطق وتقاطعات اكثر خلال المرحلة القادمة. حيث ركزنا  الأن على احتياج برنامج الخدمات الصحية لتقاطعات التي يكثر فيها حجم الحركة المرورية.

 

واشار رئيس قسم السلامة  المرورية والتصاريح إلى ان مكونات  النظام تحتوي على جهاز الإرسال المخصص  لمركبة الإسعاف ، وجهاز تحديد الموقع المخصص بالإشارة (GPS)  بالإضافة إلى جهاز الاستقبال المخصص بمركز التحكم بالإشارة الضوئية.

 

لافتا إلى انه  كانت هناك تجربة حية للنظام تم تطبيقها خلال الفترة الماضية  وذلك خلال وقت الذروة حيث اتضح من خلال  نتائج تطبيق النظام ان نسبة الوصول للحالة الطارئة انخفضت  بنسبة 50% عن الوقت المعتاد.

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