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أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس هيئة السوق المالية

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس هيئة السوق المالية
http://almnatiq.net/?p=800216
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم معالي رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز ووكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بن محمد بالغنيم، وعدد من مسؤولي الهيئة.
وفي بداية الاستقبال استعرض القويز مجالات الهيئة في القطاعين المالي والاستثماري ودورها التنظيمي والإشرافي على التداول المحلي وبرامجها في الحماية ورفع الوعي للمستثمرين والمشاركين .
وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى التمركز المالي لمنطقة الرياض وترقب العالم الدولي لها خلال الطرح الأولي لشركة أرامكو السعودية.
كما جرى مناقشة تعزيز التعاون بين إمارة المنطقة والهيئة في عدد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام على المخالفين لتعزيز الثقة بالسوق المالية السعودية ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح المرعية.
وأكد سمو أمير منطقة الرياض على المستوى والمهنية العالية لهيئة السوق المالية وقياداتها في تطوير القطاعات المالية والاستثمارية بالوطن الغالي ، مشدداً على التعاون والدعم المباشر بين الإمارة والهيئة في جميع الجوانب.

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