بحضور نائبه .. أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى من الدورة الرابعة

المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم ، جلسة المجلس الأولى من الدورة الرابعة للعام المالي 1440/1441هـ ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم نائب رئيس مجلس المنطقة ، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.

وبدأ المجلس بكلمة افتتاحية لسمو رئيس الجلسة استهلها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما انعم به على هذه البلاد في ظل حكومتنا الرشيدة وما حظيت به منطقة القصيم من اهتمام أسهم في تطورها بمختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم ، منوهاً سموه على نجاح الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق برئاسة معالي نائب وزير الداخلية الذي عقد بمنطقة القصيم ، مشيداً بما تقوم به وزارة الداخلية وإمارات المناطق من جهود لخدمة هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وبالتعاون الكبير مع الجهات كافة لتحقيق كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات بكل يسر وسهولة.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : هذا يؤكد استمرارية السعي في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، مرحباً سموه بمدير عام فرع وزارة الإسكان المهندس أحمد بن عبد الله المرشد بمناسبة انضمامه كممثل لفرع وزارة الإسكان في عضوية مجلس المنطقة ، وكذلك بالرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشايع ، وبفريق أمانة المنطقة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، سائلاً المولى – عز وجل – أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار والنماء.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عـسـم بن إبراهيم الرمضي من جانبه ، أن المجلس استعرض تقريراً عن مشروع مستقبل المدن السعودية ، الذي هو من ضمن مدنه الـ (17) مدينة بريدة ، وعرضاً لمخرجات الرؤية العمرانية الشاملة لمدينة بريدة ، بالإضافة إلى استعراض المجلس لنبذه عن التجمع الصحي بمنطقة القصيم.

وبين الرمضي أنه قد نوقش خلال الجلسة محضر اجتماع لجنة المرافق العامة الرابع المنعقد بتاريخ 14/2/1441هـ ، بشأن المشاريع المقترحة لفرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم للعام المالي القادم ، وتنمية بعض القرى بالمنطقة ، ومحضر اجتماع لجنة الصحة والعمل الاجتماعي المنعقد بتاريخ 18/1/1441هـ بشأن آلية تنفيذ الخطة المعُدة لدمج واستحداث المراكز الصحية بالتنسيق مع إمارات المناطق ، التي بدأت اعتباراً من 1/1/1441هـ.

وأشار أمين عام مجلس المنطقة إلى أن المجلس استكمل بعد ذلك مناقشة موضوع الميز النسبية لمنطقة القصيم ، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة ، لافتاً الانتباه إلى أنه في ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً سموه التوفيق والسداد للجميع.