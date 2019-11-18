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مدير جامعة الباحة يستقبل القنصل البريطاني

مدير جامعة الباحة يستقبل القنصل البريطاني
http://almnatiq.net/?p=800226
المناطق - الباحة
استقبل معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ القنصل العام البريطاني بجدة السيد سيف أوشر والوفد المرافق له، بحضور وكلاء الجامعة، وذلك بمكتبه بالمدينة الجامعية.
وفي بداية اللقاء رحب معالي الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين؛ بالقنصل العام البريطاني ومرافقيه، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في المجالات كافة، مستعرضاً مسيرة الجامعة، والخطوات التطويرية التي تشهدها في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية والإدارية، وما تقدمه جامعة الباحة من رسالة علمية وتعليمية لخدمة المجتمع، في ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للجامعات السعودية.
وقد أشاد القنصل العام البريطاني بما سمعه من شرح مفصل عن الخطوات التطويرية التي تشهدها الجامعة، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على استقباله وإثرائه بالمعلومات الأكاديمية والعلمية داخل الجامعة، متمنياً فتح مجال التعاون بما يخدم ويحقق تطلعات وآمال الجميع.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات الأكاديمية المتعلقة بالتعاون الدولي والتبادل الثقافي للطلاب ومبتعثي الجامعة إلى بريطانيا وكذلك التعاون بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة.
وفي نهاية اللقاء قدم معالي مدير الجامعة هدية تذكارية للقنصل العام البريطاني والوفد المرافق له.

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