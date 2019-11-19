الغنام يقدم مبادرة تحت مسمى “جادة التراث”

المناطق - الباحة

قدَم الأستاذ / توفيق بن محمد الغنام مقترحاً وجيها للمجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة تحت مسمى ( جادة التراث ) جاء ذلك في اللقاء الذي حضره رئيس المجلس البلدي الأستاذ أحمد بن مسفر آل هادي الزهراني ونائب رئيس المجلس الأستاذ جمعان بن علي الكرت ورؤساء اللجان الدائمة بمقر المجلس البلدي وشرح الأستاذ توفيق محمد الغنام المبادرة وتتمثل في إجراء تعديلات هندسية على الشارع المقترح ليتسنى إضافة مسارين واسعين للمشي في كلا الاتجاهين وإقامة مجسمات جمالية للأدوات التراثية وجلب قطع صخرية وكتابة أبرز القصائد الشعراء الشعبيين الخالدة في أذهان أهالي الباحة وإضافة عربات لبيع الأطعمة وأكشاك للأسر المنتجة وتخصيص مواقع لممارسة الهوايات الفنية كالرسم الحر وتغطية الشارع بخدمة الانترنت وتنصيب أعمدة مستقاة من تراث المنطقة كالفوانيس والأتاريك وتزيين الشارع بأشجار ذات روائح عطرية واستحسن رئيس المجلس و رؤساء اللجان المبادرة على أن تُطرح على المجلس في جلسته القادمة مع متابعة القرارين المتخذين في الدورتين الثانية والحالية حول هذا الموضوع ومن ثم تقدم بصيغتها النهائية لأمانة المنطقة‪.‬

‪حضر اللقاء رئيس لجنة الشراكة المجتمعية الأستاذ على مروان ورئيس لجنة المتابعة الأستاذ محمد عبدالقادر الزهراني ورئيس اللجنة الفنية الأستاذ سعيد مصقر ورئيس لجنة الخدمات الأستاذ عبدالرحمن ملاوي‬

من جانب آخر التقى رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة الأستاذ أحمد بن مسفر آل هادي ونائب الرئيس الأستاذ جمعان بن علي الكرت بسعادة وكيل أمانة منطقة الباحة للمشاريع المهندس محمد بن سعيد الزهراني، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مشاريع السفلتة لأحياء وقرى مدينة الباحة وكذلك مخططات المدينة مع الأخذ بعين الاعتبار الطرق الترابية والطرق المهترئة وأكد المهندس الزهراني بأن هناك آلية وُضعت في هذا الخصوص لإكمال سفلتة كامل طرق وشوارع المدينة.