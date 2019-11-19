احدث الأخبار

وزير العمل : إطلاق التأشيرات التأسيسية لتحفيز المشروعات الناشئة الشهر المقبل .. وُستدعم بأدوات وخطط للتوطين
أبرز المواد
 محافظ ضباء يدشن فعاليات اليوم العالمي للسكر بالمحافظة
منطقة تبوك
 الخارجية اليمنية تدين اعتراف إيران بالميليشيات وتسليم ممثلها المقار الدبلوماسية التابعة لليمن
أبرز المواد
 جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد تنظم المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور
أبرز المواد
 في أول بيان له.. الجيش الإيراني يصف الاحتجاجات بـ”المؤامرة”
أبرز المواد
 اختتام فعاليات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدبي
أبرز المواد
 الغنام يقدم مبادرة تحت مسمى “جادة التراث”
منطقة الباحة
 مدير جامعة الباحة يستقبل القنصل البريطاني
منطقة الباحة
 بحضور نائبه .. أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى من الدورة الرابعة
منطقة القصيم
 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس هيئة السوق المالية
منطقة الرياض
 إصلاحيو إيران: خامنئي مسؤول عن إراقة دماء المحتجين
أبرز المواد
وزير العمل : إطلاق التأشيرات التأسيسية لتحفيز المشروعات الناشئة الشهر المقبل .. وُستدعم بأدوات وخطط للتوطين

وزير العمل : إطلاق التأشيرات التأسيسية لتحفيز المشروعات الناشئة الشهر المقبل .. وُستدعم بأدوات وخطط للتوطين

أبرز المواد
محافظ ضباء يدشن فعاليات اليوم العالمي للسكر بالمحافظة

محافظ ضباء يدشن فعاليات اليوم العالمي للسكر بالمحافظة

منطقة تبوك
الخارجية اليمنية تدين اعتراف إيران بالميليشيات وتسليم ممثلها المقار الدبلوماسية التابعة لليمن

الخارجية اليمنية تدين اعتراف إيران بالميليشيات وتسليم ممثلها المقار الدبلوماسية التابعة لليمن

أبرز المواد
جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد تنظم المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور

جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد تنظم المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور

أبرز المواد

وزير العمل : إطلاق التأشيرات التأسيسية لتحفيز المشروعات الناشئة الشهر المقبل .. وُستدعم بأدوات وخطط للتوطين

وزير العمل : إطلاق التأشيرات التأسيسية لتحفيز المشروعات الناشئة الشهر المقبل .. وُستدعم بأدوات وخطط للتوطين
http://almnatiq.net/?p=800254
المناطق _ الرياض

كشف معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن عزم الوزارة إطلاق خدمة التأشيرات الفورية لتأسيس الأعمال والمنشآت الصغيرة عبر منصة “قوى” خلال الشهر المقبل بهدف تمكين أبناء وبنات الوطن من بدء مشاريعهم، وتسهيل تأسيس أعمال المنشآت الصغيرة في السنة الأولى، بما يسهم في دعم نمو وتسريع الأعمال وإطلاق المشاريع الناشئة ذات الأثر الإيجابي في تعزيز التنمية الوطنية.
جاء ذلك في كلمة لمعالي المهندس أحمد الراجحي خلال لقائه يوم أمس برواد الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في حائل، مبينًا أن الوزارة ستتولى توفير أدوات متكاملة ووضع خطة توطين لهذه المنشآت، بعد منحها مهلة مبدئية من برنامج “نطاقات”، حرصًا على استمرار واستقرار المنشأة خلال فترة التأسيس.
وأوضح معاليه أن الخدمة ستكون متوفرة عبر منصة “قوى” الإلكترونية، خلال الشهر القادم، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بعدة دراسات مستفيضة ومقارنة، لتحديد الاحتياج المناسب من العمالة الوافدة للمنشآت الصغيرة بمختلف أنواعها، من أجل تغطية احتياجها عبر الخدمة.
وأكد معاليه أن الوزارة تولي المشاريع الناشئة أهمية بالغة وذلك لدورها في تنمية اقتصاد الوطن، كما تحرص الوزارة على توفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في سوق العمل، والاستقرار والاستمرار فيه.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت في وقت سابق خدمة التأشيرات الفورية للمنشآت القائمة التي ترغب بالتوسع في الأعمال عبر منصة “قوى” والتي تمنح المنشآت التأشيرات المطلوبة بشكل فوري بما لا يؤدي إلى نزول النطاق دون الأخضر المتوسط، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخدمات إلى رفع معدل النمو السنوي للمنشآت الجديدة.

روابط ذات صلة

الخارجية اليمنية تدين اعتراف إيران بالميليشيات وتسليم ممثلها المقار الدبلوماسية التابعة لليمن

الخارجية اليمنية تدين اعتراف إيران بالميليشيات وتسليم ممثلها المقار الدبلوماسية التابعة لليمن
جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد تنظم المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور

جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد تنظم المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور
في أول بيان له.. الجيش الإيراني يصف الاحتجاجات بـ”المؤامرة”

في أول بيان له.. الجيش الإيراني يصف الاحتجاجات بـ”المؤامرة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*