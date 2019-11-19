وزير العمل : إطلاق التأشيرات التأسيسية لتحفيز المشروعات الناشئة الشهر المقبل .. وُستدعم بأدوات وخطط للتوطين

المناطق _ الرياض

كشف معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن عزم الوزارة إطلاق خدمة التأشيرات الفورية لتأسيس الأعمال والمنشآت الصغيرة عبر منصة “قوى” خلال الشهر المقبل بهدف تمكين أبناء وبنات الوطن من بدء مشاريعهم، وتسهيل تأسيس أعمال المنشآت الصغيرة في السنة الأولى، بما يسهم في دعم نمو وتسريع الأعمال وإطلاق المشاريع الناشئة ذات الأثر الإيجابي في تعزيز التنمية الوطنية.

جاء ذلك في كلمة لمعالي المهندس أحمد الراجحي خلال لقائه يوم أمس برواد الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في حائل، مبينًا أن الوزارة ستتولى توفير أدوات متكاملة ووضع خطة توطين لهذه المنشآت، بعد منحها مهلة مبدئية من برنامج “نطاقات”، حرصًا على استمرار واستقرار المنشأة خلال فترة التأسيس.

وأوضح معاليه أن الخدمة ستكون متوفرة عبر منصة “قوى” الإلكترونية، خلال الشهر القادم، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بعدة دراسات مستفيضة ومقارنة، لتحديد الاحتياج المناسب من العمالة الوافدة للمنشآت الصغيرة بمختلف أنواعها، من أجل تغطية احتياجها عبر الخدمة.

وأكد معاليه أن الوزارة تولي المشاريع الناشئة أهمية بالغة وذلك لدورها في تنمية اقتصاد الوطن، كما تحرص الوزارة على توفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في سوق العمل، والاستقرار والاستمرار فيه.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت في وقت سابق خدمة التأشيرات الفورية للمنشآت القائمة التي ترغب بالتوسع في الأعمال عبر منصة “قوى” والتي تمنح المنشآت التأشيرات المطلوبة بشكل فوري بما لا يؤدي إلى نزول النطاق دون الأخضر المتوسط، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخدمات إلى رفع معدل النمو السنوي للمنشآت الجديدة.