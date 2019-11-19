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سمو أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني ويوجه بمعالجة ارتفاع منسوب بحيرة دومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=800257
الجوف _ محمد الحسن

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة اليوم, اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية .
وفي بداية الاجتماع استمع سمو أمير منطقة الجوف لتقرير عن الخطط المعدة من قبل الجهات المعنية، وخاصة ما يتعلق في تفعيل استعدادات الجهات المهنية في المنطقة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول.

كما تمت مناقشة ارتفاع منسوب المياه في بحيرة دومة الجندل، وطرح بعض الحلول التي من شأنها العمل على اعتدال منسوبي المياه في البحيرة.
وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف في ختام الاجتماع على المعالجة اللازمة والتفعيل للأنظمة والتعليمات بما يكفل توفير السلامة للجميع.

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