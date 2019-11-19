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غرفة تبوك التجارية تحتفي بيوم الريادة العالمي

غرفة تبوك التجارية تحتفي بيوم الريادة العالمي
http://almnatiq.net/?p=800267
المناطق _ تبوك
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك غداً ممثلة بلجنة شباب الأعمال فعالية ” محطات ريادية” تزامناً مع اليوم العالمي لريادة الأعمال وهي عبارة عن محطات متنوعة تساعد شباب وشابات الأعمال في تحقيق نجاحاتهم.
وتهدف الفعالية إلى مشاركة الشباب وشابات الأعمال في تبوك في الحدث العالمي لنشر ثقافة ريادة الأعمال وخلق فرص التعاون بين الرواد الحضور من خلال الفعالية.
ودعت الغرفة التجارية المهتمين والعموم إلى المشاركة في هذه الفعالية التي ستقام في مول بارك تبوك التجاري من الساعة الرابعة وحتى الحادية عشر مساءً.

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