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إنقاذ رضيعة في مستشفى أبها للولادة والأطفال باستخدام تقنية “ الكوبليشن “

إنقاذ رضيعة في مستشفى أبها للولادة والأطفال باستخدام تقنية “ الكوبليشن “

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إنقاذ رضيعة في مستشفى أبها للولادة والأطفال باستخدام تقنية “ الكوبليشن “

إنقاذ رضيعة في مستشفى أبها للولادة والأطفال باستخدام تقنية “ الكوبليشن “
http://almnatiq.net/?p=800270
المناطق _ عسير

نجح – بفضل الله – فريق طبي متخصص بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إنقاذ رضيعة كانت في حالة حرجة .

وفي التفاصيل ، بينت صحة عسير أن الرضيعة
البالغة من العمر “ شهرين “ ، كانت تعاني من صعوبة بالغة في النوم والتغذية منذ ولادتها ، مصحوبة باختناقات شديدة ومشاكل في الجهاز التنفسي وضعف عام ، أدت إلى نزول في الوزن مع صعوبات في التنفس.

وأضافت صحة عسير : تم إجراء منظار وتشخيص الحالة ليظهر وجود ورم خلقي في منطقة قاع اللسان يضغط على مجرى التنفس ومجرى الغذاء وليونة شديدة في الحنجرة ، حيث قرر الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال الدكتور حسين بن محمد عتودي ، تنوميها بشكل عاجل ووضع خطة علاجية متكاملة بين أقسام جراحة الأنف والأذن والحنجرة و التخدير والعناية المركزة بالمستشفى .

وتمكن الفريق الطبي المشترك من تأمين مجرى التنفس واستئصال الكيس وعمل تجميل لسقف الحنجرة بتقنية الكوبليشن (البلازما) والتي تستخدم لأول مرة في المنطقة لمثل هذه الحالة ، وأكد الطبيب المشرف على الحالة أنها تعتبر من الحالات عالية الخطورة والتي تتطلب تنسيق طبي متكامل ، علماً أن الحالة غادرت المستشفى بصحة جيدة – ولله الحمد – .

وقدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه المستمر والذي أسهم في توفير التجهيزات الطبية الحديثة مما ممكن المستشفى من إجراء مثل هذه العمليات الطبية المهمة ، كما قدم شكره للفريق الطبي على جهودهم المميزة .

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