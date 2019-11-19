إمارة الباحة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمقطع المسيء لعادات وأهالي المنطقة

المناطق _ الباحة

أكدت إمارة منطقة الباحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمقطع المسيء لعادات وأهالي منطقة الباحة والذي تم تداوله اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي بامارة منطقة الباحة في بيان نشره الحساب الرسمي لإمارة الباحة بتويتر “بأن مايتم تداوله اليوم من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة وما تم تصويره في ساعات متأخرة من الليل.

فإن إمارة المنطقة تستهجن هذا الفعل اللامسؤول

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها