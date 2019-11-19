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رئيس جبهة الشعوب غير الفارسية يطالب بحماية دولية لوقف القمع في ايران

رئيس جبهة الشعوب غير الفارسية يطالب بحماية دولية لوقف القمع في ايران
http://almnatiq.net/?p=800290
المناطق _ الرياض

دعا رئيس جبهة الشعوب غير الفارسية في إيران المجتمع الدولي للتدخل لحماية الشعوب من بطش السلطات الإيرانية.
وأضاف يشاهد العالم بأسره كيف تمارس السلطات الامنية و المليشيات الإرهابية الجرائم البشعة ضد المتظاهرين السلميين بكل عنف بعد ما خرجت الشعوب المضطهدة و المقهورة في جغرافية إيران السياسية للمطالبة بحقوقها الانسانية و حقها في الحياة الكريمة ولتقرير مصيرها والتخلص من النظام الارهابي الذي يمارس الإرهاب المنظم ضد الشعوب في ايران و ضد شعوب المنطقة و يهدد الأمن والسلم الإقليمي و الدولي و يمارس القرصنة البحرية و يهدد التجارة الدولية ضاربًا بعرض الحائط كل الأعراف و القوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وشدد صلاح ابو شريف الاحوازي
على مطالبة العالم الحر و السيد امين عام الامم المتحدة و مجلس حقوق الانسان والاتحاد  الأوروبي و دول مجلس الأمن بالتدخل السريع لحماية الشعوب المضطهدة و المقهورة التي تقمع وبشكل غير مسبوق من قبل مليشيات الحرس الإرهابية في جغرافية ايران السياسية لاسيما في أراضي الشعوب الغير فارسية المضطهدة و المحتلة بالتدخل العاجل وفقًا لالتزاماتها القانونية و الدولية لحماية الشعوب من نظاما لا يمتلك الشرعية من الشعوب الغير فارسية و الشعب الفارسي و اصبح منبوذا إقليميا و دوليا .

وأكد ان اي تاخير في التدخل الدولي لوقف جرائم ايران سينتهي باقتتال داخلى بعد ان استخدمت السلطات الحاكمة كل قواها الامنية وبكل عنف لوقف الاحتجاجات السلمية و لم تتجاوب مع مطالب الشعوب المشروعة و العادلة .

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