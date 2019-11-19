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آل الشيخ يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شاب ادعى سقوط إحدى الألعاب بسبب الأمطار

آل الشيخ يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شاب ادعى سقوط إحدى الألعاب بسبب الأمطار
http://almnatiq.net/?p=800298
المناطق _ الرياض

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شاب ظهر في مقطع فيديو متداول في تواصل الاجتماعي، ادعى فيه سقوط إحدى الألعاب بسبب هطول الأمطار في مدينة الألعاب ضمن موسم الرياض 2019، متهماً الشاب بالكذب.

 وذكر آل الشيخ في تغريدة أرفقها مع مقطع الفيديو المتداول: “هذا الخبر غير صحيح، وطلبت من الإخوان في الترفيه اتخاذ الإجراء القانوني مع صاحب المقطع لكذبه وتقديم أخبار مسيئة وغير صحيحة!”.

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