حصل الأستاذ فهد بن منيزل المشيطي العنزي على درجة الماجستير من جامعة نورثمبريا في بريطانيا) في تخصص (الإدارة والقيادة التمريضية ) ، ويعد “المشيطي ” من الكفاءات القيادية الشابة المميزة ، إذ حصل علي البورد الأمريكي وكذلك درجة البكالوريوس من نيويورك .
“المشيطي ” مازال يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة.
“. ” تتقدم للمشيطي بالتهاني، وتتمنى له دوام التوفيق والسداد.
المشيطي يحصل على درجة الماجستير من المملكة المتحدة
حصل الأستاذ فهد بن منيزل المشيطي العنزي على درجة الماجستير من جامعة نورثمبريا في بريطانيا) في تخصص (الإدارة والقيادة التمريضية ) ، ويعد “المشيطي ” من الكفاءات القيادية الشابة المميزة ، إذ حصل علي البورد الأمريكي وكذلك درجة البكالوريوس من نيويورك .
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