المشيطي يحصل على درجة الماجستير من المملكة المتحدة

الجوف _ محمد الحسن

حصل الأستاذ فهد بن منيزل المشيطي العنزي على درجة الماجستير من جامعة نورثمبريا في بريطانيا) في تخصص (الإدارة والقيادة التمريضية ) ، ويعد “المشيطي ” من الكفاءات القيادية الشابة المميزة ، إذ حصل علي البورد الأمريكي وكذلك درجة البكالوريوس من نيويورك .

“المشيطي ” مازال يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة.

“. ” تتقدم للمشيطي بالتهاني، وتتمنى له دوام التوفيق والسداد.