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المشيطي يحصل على درجة الماجستير من المملكة المتحدة

المشيطي يحصل على درجة الماجستير من المملكة المتحدة

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رئيس جبهة الشعوب غير الفارسية يطالب بحماية دولية لوقف القمع في ايران

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المشيطي يحصل على درجة الماجستير من المملكة المتحدة

المشيطي يحصل على درجة الماجستير من المملكة المتحدة
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الجوف _ محمد الحسن

حصل الأستاذ فهد بن منيزل المشيطي العنزي على درجة الماجستير من جامعة نورثمبريا في بريطانيا)  في تخصص (الإدارة والقيادة التمريضية  ) ، ويعد “المشيطي ” من الكفاءات القيادية الشابة المميزة ، إذ حصل علي البورد الأمريكي  وكذلك درجة البكالوريوس من نيويورك .
“المشيطي ” مازال يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة.
“.   ” تتقدم للمشيطي بالتهاني، وتتمنى له دوام التوفيق والسداد.

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