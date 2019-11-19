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تحت شعار هويتي انتمائي .. “أحوال حائل” تواصل تقديم خدمات الحقيبة المتنقلة لإنهاء إجراءات الهوية الوطنية للنساء

تحت شعار هويتي انتمائي .. “أحوال حائل” تواصل تقديم خدمات الحقيبة المتنقلة لإنهاء إجراءات الهوية الوطنية للنساء

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تحت شعار هويتي انتمائي .. “أحوال حائل” تواصل تقديم خدمات الحقيبة المتنقلة لإنهاء إجراءات الهوية الوطنية للنساء

تحت شعار هويتي انتمائي .. “أحوال حائل” تواصل تقديم خدمات الحقيبة المتنقلة لإنهاء إجراءات الهوية الوطنية للنساء
http://almnatiq.net/?p=800304
المناطق _ الرياض

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة حائل تقديم خدماتها عبر ( الحقائب المتنقلة ) النسائية ضمن حملة ( هويتي إنتمائي ) خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:
1- مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل بتاريخ الأحد ‪20-3-1441‬ هـ لمدة يومين وتنتهي بتاريخ 21-3-1441هـ والفئة المستهدفة (نساء).
2-ثانوية بقعاء الشرقية للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الأحد ‪20-3-1441‬ هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).
3-ثانوية أم حبيبه الشعلانية للبنات بمحافظة بقعاء بمنطقة حائل بتاريخ الأثنين ‪21-3-1441‬ هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).
4-الثانوية التاسعة و ثانوية الأميرة نوره للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الثلاثاء ‪22-3-1441‬ هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).
5-الثانوية الخامسة عشر و الثانوية العشرون للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الأربعاء ‪23-3-1441‬ هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).
6-الثانوية السادسة عشر و الثانوية التاسعة عشر للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الخميس ‪24-3-1441‬ هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).

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