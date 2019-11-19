تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة حائل تقديم خدماتها عبر ( الحقائب المتنقلة ) النسائية ضمن حملة ( هويتي إنتمائي ) خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:
1- مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل بتاريخ الأحد 20-3-1441 هـ لمدة يومين وتنتهي بتاريخ 21-3-1441هـ والفئة المستهدفة (نساء).
2-ثانوية بقعاء الشرقية للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الأحد 20-3-1441 هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).
3-ثانوية أم حبيبه الشعلانية للبنات بمحافظة بقعاء بمنطقة حائل بتاريخ الأثنين 21-3-1441 هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).
4-الثانوية التاسعة و ثانوية الأميرة نوره للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الثلاثاء 22-3-1441 هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).
5-الثانوية الخامسة عشر و الثانوية العشرون للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الأربعاء 23-3-1441 هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).
6-الثانوية السادسة عشر و الثانوية التاسعة عشر للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الخميس 24-3-1441 هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).
تحت شعار هويتي انتمائي .. “أحوال حائل” تواصل تقديم خدمات الحقيبة المتنقلة لإنهاء إجراءات الهوية الوطنية للنساء
تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة حائل تقديم خدماتها عبر ( الحقائب المتنقلة ) النسائية ضمن حملة ( هويتي إنتمائي ) خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:
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