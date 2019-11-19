تحت شعار هويتي انتمائي .. “أحوال حائل” تواصل تقديم خدمات الحقيبة المتنقلة لإنهاء إجراءات الهوية الوطنية للنساء

المناطق _ الرياض

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة حائل تقديم خدماتها عبر ( الحقائب المتنقلة ) النسائية ضمن حملة ( هويتي إنتمائي ) خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:

1- مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل بتاريخ الأحد ‪20-3-1441‬ هـ لمدة يومين وتنتهي بتاريخ 21-3-1441هـ والفئة المستهدفة (نساء).

2-ثانوية بقعاء الشرقية للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الأحد ‪20-3-1441‬ هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).

3-ثانوية أم حبيبه الشعلانية للبنات بمحافظة بقعاء بمنطقة حائل بتاريخ الأثنين ‪21-3-1441‬ هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).

4-الثانوية التاسعة و ثانوية الأميرة نوره للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الثلاثاء ‪22-3-1441‬ هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).

5-الثانوية الخامسة عشر و الثانوية العشرون للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الأربعاء ‪23-3-1441‬ هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).

6-الثانوية السادسة عشر و الثانوية التاسعة عشر للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الخميس ‪24-3-1441‬ هـ لمدة يوم واحد فقط والفئة المستهدفة ( نساء ).