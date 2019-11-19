سمو محافظ الأحساء يفتتح ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2019 في دورته الأولى

المناطق _ الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، افتتح صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، مساء الثلاثاء 22/03/1441هـ الموافق 19/11/2019، ملتقى الأحساء للشركات الناشئة “ستارت اب الأحساء 2019” في دورته الأولى، والذي تُنظّمه غرفة الأحساء، ممثلة في مركز الأمير احمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال ومجلس ريادة الأعمال، وتستمر فعالياته 4 أيام، تمتد حتى 25/03/1441هـ الموافق 22/11/2019، وذلك بفندق مكان بالأحساء.

ودشن سمو محافظ الأحساء خلال الافتتاح، المعرض المصاحب للملتقى، حيث وقف سموه على أجنحة وأقسام المعرض، الذي يجمع عددًا من الجهات التمويلية والممكنة والشركات والمشاريع الناشئة، وأقسام الاستشارات والتدريب ولقاءات المستثمرين وقصص النجاح. كما أطلع سموه خلال جولته بالمعرض على بعض نماذج الابتكار والمشاريع الناشئة، واستمع لشرح موجز من أصحابها عن رحلتهم في عالم ريادة الأعمال.

وعقب ذلك زار سموه المعسكر التدريبي لرواد ورائدات الأعمال المُنعقد ضمن فعاليات الملتقى، ويستهدف تسريع نمو المشاريع الناشئة من خلال مواجهة التحديات بطرق منهجية وعلمية، وتسليط الضوء على كيفية إنشاء شركاتٍ جديدة في مجال ريادة الأعمال. ثم قام سمو الأمير بدر بن جلوي، محافظ الأحساء، بتكريم الجهات والشركات الراعية والداعمة والمشاركة بالملتقى.

وانطلقت فعاليات الملتقى ببرنامج الجلسات الحوارية، التي بدأت بعد صلاة المغرب، بانعقاد الجلسة الأولى بعنوان: الريادة التقنية “TECH TALK”، وتناولت مجالات مشاريع الأعمال الريادية المبنية على التقنية، وتأسيس مشاريع التقنية الجديدة والمبتكرة وتطوير ريادة الأعمال في المجال التقني.

وتتضمن فعاليات الملتقى الذي تنظمه الغرفة ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز لتطوير الأعمال ومجلس ريادة الأعمال بالغرفة، عددًا من ورش العمل، والجلسات حوارية، والمعسكر تدريبي، وكذلك عرض فرص استثمارية بالإضافة إلى برامج وجلسات ارشاد واستشارات عامة ومتخصصة، بالإضافة إلى عروض قصيرة لأصحاب الشركات الناشئة أمام المستثمرين.

ويتطلع القائمون على الملتقى الذي يشارك في فعالياته وجلساته عدد من متخذي القرار والخبرات والشركات المحلية ورواد ورائدات الأعمال، إلى أن يُصبح وجهة رائدة جديدة لتقديم سُبل الدعم والتمكين لرواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالمشاريع الناشئة بالأحساء بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني والمعرفي وتعزيز الريادة المناطقية وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار المعرفي والتقني.

ومن جهته، ثمّن عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة، الرعاية الكريمة لسمو نائب أمير الشرقية للملتقى، مبينًا أنها تأتي استمرارًا لحرص سموه على تشجيع الشباب على التقاط زمام المبادرة للانخراط في المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة، مُعبرًا عن شكره وتقديره لسمو الأمير بدر بن جلوي، محافظ الأحساء، لافتتاحه الملتقى في نسخته الأولى، متطلعًا إلى أن يحقق أهدافه بما يدعم أصحاب المشروعات الناشئة بالأحساء.

ونوّه العرفج بأهمية الملتقى في ربط رواد الأعمال بالمسؤولين والمستثمرين وصناديق رأس المال الجريء، للحصول على استثمارات تضمن نمو مشاريعهم وتحولها من مشاريع ناشئة إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة، تساهم بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية المستدامة، مقدمًا شكره إلى شركاء الغرفة وكافة الرعاة والداعمين والمشاركين والمحاورين والمتحدثين وكذلك فرق المنظمين والمتطوعين بالملتقى.

يُشار أن الملتقى يتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW) وهو يهدف إلى ربط أصحاب الشركات الناشئة ورواد الاعمال والمبتكرين بالمستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار الجريء والجهات الداعمة وذلك من أجل تقديم جميع سُبل الدعم والتمكين للجهات المشاركة ورواد الأعمال المحليين.