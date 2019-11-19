الأمير تركي بن طلال يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية

المناطق _ عسير

استقبل الأمير تركي بن طلال بن أمير منطقة عسير وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، ومدير عام الأحوال المدنية بمنطقة عسير قاسم القرني.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الأمور ذات العلاقة بسير العمل بإدارة الأحوال المدنية وفروعها بالمنطقة، بما يكفل تقديم خدمة أفضل للمواطن والمقيم.

وبارك سمو أمير منطقة عسير تفعيل خدمة ” ذوي شهداء الواجب” بالمنطقة، والتي دشنها سمو وزير الداخلية – حفظه الله- مؤخرًا، و المتمثلة في تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي الشهداء في أماكن وجودهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، مبينًا ان ذوي شهداء الواجب يحظون برعاية واهتمام كبيرين من قبل خادم الحرمين الشريفين – أيده الله-، وسمو ولي العهد و متابعة سمو وزير الداخلية حفظهم الله.

كما اطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لعام 1440هـ، الذي اشتمل على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة، إضافة إلى إنجازات الإدارة.

من جانبه قدم وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على ما يوليه سموه من حرص واهتمام كبيرين لإدارة الأحوال المدنية وفروعها بالمنطقة ومتابعة سموه المستمرة لتوفير جميع الخدمات لكافة مكاتب الأحوال المدنية في المنطقة.