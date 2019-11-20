علاج مرض السكري بالضوء عبر خلايا معدلة وراثيا

علاج مرض السكري بالضوء عبر خلايا معدلة وراثيا

أبرز المواد
وجود الأقفال على حقائبك قد يعرضها للسرقة

وجود الأقفال على حقائبك قد يعرضها للسرقة

أبرز المواد
“ممالك النار”.. تفضح التاريخ الأسود للسلاطين العثمانيين ضد العرب

“ممالك النار”.. تفضح التاريخ الأسود للسلاطين العثمانيين ضد العرب

أبرز المواد
12 كتلة سياسية عراقية تمهل الحكومة والبرلمان 45 يومًا لتنفيذ الإصلاحات

12 كتلة سياسية عراقية تمهل الحكومة والبرلمان 45 يومًا لتنفيذ الإصلاحات

أبرز المواد

استقبلت نحو 2372 حالة ربو

صحة الرياض تستنفر مستشفياتها لاستقبال حالات الجهاز التنفسي

صحة الرياض تستنفر مستشفياتها لاستقبال حالات الجهاز التنفسي
http://almnatiq.net/?p=800338
الرياض _ شاجع الدوسري
كشفت صحة الرياض  انها رفعت من جاهزية مستشفياتها لاستقبال حالات الازمات التنفسية  نتيجة للتقلبات الجوية ، والحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية .
وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي بن سليمان الجمعة  أن  جميع مستشفيات المنطقة كانت على أهبة الاستعداد في ظل متابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري  لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني مشكلات تنفسية أو أزمات ربو نتيجة للحالة المطرية والتقلبات الجوية .
ونوه الى انه بلغ عدد حالات الازمات التنفسية في أقسام الطوارئ بمستشفيات محافظات منطقة الرياض ، 2372 حالة ، منها  780 حالة رجال ، و 643 حالة نساء ، و 949 حالة أطفال .
يذكر أن الصحة وجهت ، مؤخراً ثلاث نصائح لمرضى الربو لتلافي المخاطر التي قد تصيبهم خلال موسم الأمطار والأجواء الباردة.
ونشرت الصحة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إنفوجراف بينت من خلاله أن المطر والهواء البارد يعدان من مهيجات الربو، ويجب الحرص على تجنبهما بقدر الإمكان.
ونصحت وزارة الصحة مرضى الربو بـ3 نصائح، وهي: أولًا: أنه عند الاضطرار للخروج يجب الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف، ثانيًا: الحرص على حمل البخاخ الإسعافي «موسع الشعب» بشكل دائم، ثالثًا: الحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب لذلك.
وطالبت  الصحة، مرضى الربو، بالتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال: عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو تلون أطراف الشفتين واللسان باللون الأزرق.

روابط ذات صلة

أمطار متوسطة شهدها وادي الدواسر

أمطار متوسطة شهدها وادي الدواسر
أمطار على مدينة السيح

أمطار على مدينة السيح
مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء جسراً ثقافيا يصل مغرب العالم العربي بمشرقه

مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء جسراً ثقافيا يصل مغرب العالم العربي بمشرقه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*