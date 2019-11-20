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“شرطة الباحة” تطيح بصاحب الفيديو المسيء للمنطقة

“شرطة الباحة” تطيح بصاحب الفيديو المسيء للمنطقة
http://almnatiq.net/?p=800345
المناطق - الرياض

ألقت شرطة منطقة الباحة القبض على صاحب الفيديو المسيء للمنطقة.

وكشف المتحدث باسم إمارة المنطقة أحمد السياري أنه تم القبض على المسيء خلال خمس ساعات من توجيه أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة لشرطة المنطقة بسرعة القبض عليه تمهيدا لتقديمه للنيابة العامة.

وأكد أن رجال الأمن باشروا تنفيذ التوجيه والقبض عليه في غضون ساعات،

فيما أوضح مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، أن صاحب الفيديو المسيء موقوف لدى شرطة المنطقة تمهيداً لاحالته للنيابة.

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