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الإمارات تدين اختطاف المليشيا الحوثية للقاطرة البحرية “رابغ 3”

الإمارات تدين اختطاف المليشيا الحوثية للقاطرة البحرية “رابغ 3”
http://almnatiq.net/?p=800350
المناطق - الرياض

أدانت الإمارات اختطاف المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقاطرة البحرية “رابغ 3″، التي تعرضت لعملية سطو مسلح، جنوب البحر الأحمر أثناء قطر حفار بحري تملكه إحدى شركات كوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن الإمارات العربية المتحدة تدين هذه الأعمال غير المسؤولة، التي تمثل تهديدًا حقيقيًا لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وتعد سابقة خطيرة تمس أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وأكد البيان ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة أفراد طاقم القاطرة المتعددي الجنسيات بحسب ما ينص عليه القانون الدولي، مطالبًا بالإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.

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