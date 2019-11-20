نزال الدرعية التاريخي .. الملاكم البريطاني جوشوا والمكسيكي جونيور في نهائي بطولة العالم

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تستضيف المملكة نزال الدرعية التاريخي لنهائي بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة الذي سيجمع بين الملاكم البريطاني أنثوني جوشوا ومنافسه المكسيكي أندي رويز جونيور الذي سيقام يوم 7 ديسمبر المقبل على حلبة “ميدان الدرعية” ، إضافة إلى ثلاثة نزالات عالمية تسبق القمة المرتقبة، يشارك فيها نجوم كبار على مستوى اللعبة حول العالم.

وستحظى الجماهير المتواجدة في يوم إقامة النزال التاريخي “نزال الدرعية التاريخي” بفرصة مشاهدة منافسات شيقة بين ملاكمين محترفين من حول العالم، حيث سيواجه الملاكم الروسي آلكسندر بوفيتكين نظيره الأمريكي مايكل هانتر في المباراة المؤهلة لبطولة المنظمة العالمية للملاكمة، قبل أن يضع النجم الكرواتي فيليب هرجوفيتش لقب بطولة المجلس العالمي للملاكمة على الحلبة حين يلاقي الأمريكي إيريك مولينا، كما سيحظى الجمهور

بفرصة مشاهدة الإنجليزي سكوت كويغ بطل العالم السابق في وزن الديك السوبر لرابطة الملاكمة العالمية الذي سيعود إلى حلبة الملاكمة بعد غياب استمر لمدة عام بسبب الإصابة، وذلك حين يواجه الإيراني جونو كارول على لقب العالم في وزن الريشة للاتحاد الدولي للملاكمة.

ومن المنتظر أن تشهد هذه المواجهات متابعة كبيرة من قبل عشاق الرياضة بشكل عام والملاكمة على وجه الخصوص، في موسم ستحمل فيه الدرعية عددًا من المناسبات الأخرى وهي بطولة “الفورومولا إي ” وكأس الدرعية للتنس بمشاركة 8 نجوم عالميين وبطولة الفروسية التي سيمنح الفائزين فيها بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو العام المقبل في اليابان.

وتتوفر التذاكر للراغبين في حضور أي من الفعاليات المقامة وجميع المنافسات الرياضية بموسم الدرعية على الموقع الإلكتروني www.diriyahseason.sa .

وحول النزال التاريخي المرتقب على لقب الوزن الثقيل “نزال الدرعية التاريخي” تحدثت رشيدة علي والتش إبنة أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي الملقب بـ”رياضي القرن” بقولها:” اعتقد أن أبي كان سيشعر بالسعادة والفخر بمشاهدة هذا اللقاء يقام في المملكة, فعندما زار أبي المملكة العربية السعودية قبل 48 سنة، حظي بالاستقبال والترحيب الكبيرين من أهلها، وتكررت زياراته حين كان يأتي لأداء مناسك الحج والعمرة”.

وتحضر رشيدة إلى المملكة ضيفة شرف للمرة الثانية في بطولات الملاكمة العالمية، حيث سبق أن تواجدت العام الماضي في جدة، وسلمت بنفسها “كأس بطولة محمد علي كلاي” للملاكم كالوم سميث بعد أن هزم خصمه جورج جروفز في نهائي السوبر العالمي للملاكمة في الوزن المتوسط، وهو أول نزال كبير تستضيفه المملكة وبإشراف من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وعلّقت رشيدة على التواجد الماضي لها في جدة بقولها:” إن تقديم الفائز في نهائي السوبر العالمي للملاكمة وتسليمه كأس والدي (محمد علي) هو أكبر جائزة بالنسبة لي، فهو ليس مجرد إنجاز عظيم يحققه بطل العالم، بل هو تشريف بحد ذاته لتاريخ ومسيرة والدي في هذه الرياضة”.

ويسعى الملاكم البريطاني آنتوني جوشوا لاستعادة ألقابه في بطولات الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة الدولية بعد تعرضه لهزيمة مؤلمة في نيويورك، حيث سيخوض لقاء الثأر مع خصمه المكسيكي أندي رويز جونيور في “نزال الدرعية التاريخي” أمام نحو 15000 مشجع على حلبة ميدان الدرعية.