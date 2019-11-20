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مجلس النواب الأردني يدين التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الإسرائيلية

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مجلس النواب الأردني يدين التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الإسرائيلية

مجلس النواب الأردني يدين التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الإسرائيلية
http://almnatiq.net/?p=800355
المناطق - الرياض

أدان مجلس النواب الأردني اليوم ، إعلان وزير الخارجية الأمريكي بأنّ بلادَهُ تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مُتّسقة مع القانون الدوّلي.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة الدكتور نصار القيسي في بيان له اليوم ،”إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إضفاء صفة الشرعية على المستوطنات، حيثُ تُقر أنهّا لا تتعارض مع القانون الدّولي”.
وأشار القيسي إلى أن القرار الأمريكي تأجيج للصّراع العربي الإسرائيلي، ونسفٌ لِكُل مساعي السّلام، وإشعالٌ لنار الفتنة ليظلّ العالم في أتون الويلات والحروب والدّمار، مطالباً كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمنّظمات الدولية والإنسانية في العالم، رفض القرار الذي يتعارض مع الشرعية الدولية.

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