“قرار عسكري” من ترامب.. والهدف إيران

المناطق - الرياض

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه بلاده نشرت قوات مسلحة في منطقة الشرق الأوسط، حتى تحمي مصالحها وتعزز سبل الحماية ضد الأعمال التي تقوم بها إيران ووكلاؤها.

وأضاف ترامب، أن إيران استمرت في تهديد أمن المنطقة، بما في ذلك مهاجمة المنشآت النفطية ومنشآت الغاز الطبيعي في السعودية في الرابع عشر من سبتمبر الماضي.

وأورد الرئيس الأميركي “لحماية شركائنا من المزيد من التصرفات العدائية من إيران، أمرنا بإرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، العدد الإجمالي سيكون 3 آلاف”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن ترامب وافق على إرسال قوات أميركية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي.

وذكر البنتاغون أنه سيتم نشر ثلاثة آلاف جندي أميركي إضافي في السعودية، لافتا إلى أن القوات التي سيتم نشرها، تشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي مايو 2018، أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المرم مع إيران، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران بسبب دورها في زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.