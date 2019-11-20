“نظام الهجوم” يضاعف حجم التنافس بين أبطال العالم في سباق “فورمولا إي” الدرعية

المناطق - الرياض

تشهد بطولة “الفورمولا إي” التي ستحتضنها المملكة يومي 22 و 23 نوفمبر الجاري على “حلبة الدرعية”، تطبيق نظام جديد يدعى “ماريو للكارتينغ ” وضع الهجوم، لتوفير قدرة دفع أكبر للسيارات من 225 كيلو واط إلى 235 كيلو واط .

وسيسهم تطبيق الوضع الجديد في زيادة أجواء التنافس لبطولة “فورمولا إي الدرعية”، حيث توفر الحلبة واحداً من أطول المسارات المستقيمة والمستوية في البطولة، وهو مايجعلها فرصة مهمة للسائقين لزيادة سرعات سياراتهم إلى حدودها القصوى.

ووفقًا لقواعد سباق “فورمولا إي”، فإنه يتعين على جميع السائقين استخدام وضع الهجوم خلال السباق، ولكن تختلف عدد مرات ومدة استخدامه من مسار إلى آخر، ولن يتم إخطار الفرق المشاركة بذلك إلا قبل ساعة واحدة فقط من انطلاق السباق، وهو ما يعني بأنها لن تكون قادرة على تحديد تكتيكاتها الخاصة قبل وقت طويل من بدء السباق.

من جانبه قال أحد أعضاء فريق ” تاغ هوير بورشه” أندريه لوتيرير : “يمكننا أن نثبت للعالم أجمع قدرة السيارات الكهربائية على المشاركة في السباقات، أعتقد بأن نسخة السباق لهذا العام تتطلب استخدام إستراتيجيات أفضل وكفاءة أعلى كما حدث الآن، وهو ما سيضفي مزيداً من المتعة بالنسبة للجمهور”.

وأضاف: “ستكون عمليات إدارة الطاقة في السيارة مختلفة هذا العام، حيث تم تغيير القواعد المتعلقة بها، مما يعني أنه سيتم توفير المزيد من الطاقة لاستخدامها قبل الوصول إلى خط النهاية في حالات التوقف مثل دخول سيارة الأمان أو رفع العلم الأحمر أو رفع العلم الأصفر على كامل المسار”.

ولتفعيل وضع الهجوم يتعين على السائقين القيادة ضمن المنطقة المحددة للنظام على نفس المسار المستقيم في حلبة الدرعية بعد المنعطف رقم 17، وهو ما يحتم عليهم تخفيف السرعة قبل تفعيل الوضع الذي يمكنهم استخدامه عندما يكونون بأمس الحاجة إليه، وبناء عليه سيعرف الجمهور بأن السائق قام بتفعيل “وضع الهجوم”، فتصدر السيارة ضوءاً خاصاً باللون الأزرق يسمى “هالو” في سيارة الجيل الثاني.

من جهة أخرى حظيت “حلبة الدرعية” بإشادات كبيرة من قبل السائقين كواحدة من أجمل حلبات ’فورمولا إي‘ وأكثرها صعوبة، وفي هذا الصدد قال سامر الخوري الشريك الإداري في شركة سي بي إكس والمشرف على بناء مسار حلبة الدرعية: “يحتوى هذا المسار على العدد الأكبر من المنعطفات بالمقارنة مع جميع حلبات ” فورمولا إي ” الأخرى والتي يبلغ عددها 21 منعطفًا، وهو ما يجعله من أكثر مسارات السباق تنافسًا وحماسًا”.

وتابع: “تتمثل أبرز الصعوبات أمام السائقين في أن بعض المنعطفات تبدو تصاعدية، وبعضها مُنحدر بشدّة؛ لذلك سيواجه السائقون المنحدرات والمنعطفات، ومن ثم السير في مسارٍ تصاعدي، وهو ما يسهم في إظهار مهارة السائقين وقدراتهم، خصوصًا مع سهولة ارتكاب الأخطاء وفقدان السرعة الاضطراري”.

واختتم حديثه بقوله :” نعتقد أن كل هذه العوامل ستجعل من سباق فورمولا إي الدرعية، سباقاً للسائقين المحترفين أكثر من كونه منافسة مخصصة لاستعراض قدرات السيارات أو الفرق المشاركة بشكل عام”.

الجدير بالذكر أن سباق ” فورمولا إي ” يأتي ضمن موسم الدرعية الذي يقام خلال الفترة من 22 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر المقبل، ويتخلله مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية الكبرى، بما في ذلك بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل “نزال الدرعية التاريخي”، إضافة إلى “كأس الدرعية للتنس” لفئة الرجال، ومهرجان الدرعية للفروسية.

ويمكن شراء التذاكر المخصصة لجميع الفعاليات الرياضية التي يقدمها موسم الدرعية من خلال الموقع الإلكتروني www.diriyahseason.sa .