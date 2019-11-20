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بالعلامة المسجلة.. مارادونا يرحل عن فريقه بعد شهرين

بالعلامة المسجلة.. مارادونا يرحل عن فريقه بعد شهرين
http://almnatiq.net/?p=800371
المناطق - الرياض

ترك دييغو مارادونا منصبه كمدرب لنادي خيمناسيا إسغريما الأرجنتيني، لينهي قبل الأوان مهمة تدريبية أخرى لأسطورة كرة القدم المثير للجدل.

وقال رئيس النادي الأرجنتيني، غابرييل بليغرينو، لمحطة لاريد الإذاعية المحلية، الثلاثاء، “مارادونا لم يعد مدربا لخيمناسيا”.

وكان مارادونا، الذي تولى مسؤولية تدريب النادي في سبتمبر، قد قال إنه سيستمر فقط إذا بقي بليغرينو رئيسا للنادي بعد الانتخابات، لكن الأخير انسحب من السباق بعد انهيار تحالف انتخابي، وفق ما نقلت “رويترز”.

وتم تكليف مارادونا، الفائز بـكأس العالم 1986 والذي يُنظر إليه باعتباره من أعظم اللاعبين على مر العصور، بإنقاذ النادي القادم من لابلاتا من الهبوط.

وخسر النادي مبارياته الثلاث الأولى، ورغم فوزه بثلاث من مبارياته الخمس بعد ذلك، فإن الفريق لا يزال في منطقة الهبوط بالدوري.

ويعتبر رحيل مارادونا السريع من العلامات البارزة لمسيرته التدريبية، حيث لم يستمر لأكثر من عام إلا مع ناد واحد، من بين آخر 6 أندية قادها.

وقبل عودته للأرجنتين، كان مارادونا يقود دورادوس دي سينالاو المكسيكي، الذي تركه في يونيو بعد 9 أشهر من تعيينه.

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