“المراكز العربية” تنتهي من طرح صكوك دولية بنحو 500 مليون دولار

“المراكز العربية” تنتهي من طرح صكوك دولية بنحو 500 مليون دولار

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“المراكز العربية” تنتهي من طرح صكوك دولية بنحو 500 مليون دولار

“المراكز العربية” تنتهي من طرح صكوك دولية بنحو 500 مليون دولار
http://almnatiq.net/?p=800378
المناطق_الرياض

إشارة إلى إعلان شركة المراكز العربية على الموقع الإلكتروني لتداول بتاريخ 10/11/2019 عن عزمها عقد لقاءات دولية مع مستثمرين تمهيدًا لإصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، يسر الشركة أن تعلن عن انتهائها من ذلك الطرح تمهيدًا لتخصيص الصكوك المصدرة بتاريخ 26/11/2019

كما بلغت قيمة الطرح 500 مليون دولار أمريكي، والعدد الإجمالي للصكوك 2,500 كما ببغت القيمة الاسمية للصك 200,000 دولار أمريكي بعائدات لصك بـ 5.375%

ومدة استحقاق 5 سنوات

واضافة الشركة انها قد تقوم الشركة باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي. كما يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضاً في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك. ووفقاً لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحاً للمستثمرين في الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحاً لحملة الصكوك

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