مطعم معلق يجذب أنظار زوار فعاليات موسم الرياض

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استطاع مطعم معلق على ارتفاع 50 متراً عن سطح الأرض بمنطقة “ونتروندرلاند”، جذب أنظار زوار فعاليات موسم الرياض، حيث تعد تجربة مبتكرة لتناول طعام العشاء على منصة معلقة.

أما عن الخدمات التي يقدمها المطعم، فهو يقدم 8 رحلات يومياً كل ساعة، تضم الرحلة الواحدة 32 شخصاً بعدد المقاعد، ويقدم عشاءً فاخراً وقهوة، ويشترط لمن يرغب في خوض تلك التجربة أن يكون طوله 130 سم على الأقل، ويمكنه حجز التذكرة من خلال تطبيق موسم الرياض.

كما أنه يمنع التدخين على المطعم أو اصطحاب الأطعمة والمشروبات والعبث بحزام الأمان، ويمنع خوض هذه التجربة للنساء الحوامل ومن يخشون الارتفاعات، وعلى الزائرين اتباع التعليمات من أجل سلامتهم.