مقتل جنديين أمريكيين بتحطم مروحية في أفغانستان

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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، مقتل إثنين من جنوده بتحطم مروحية في أفغانستان

وقال الجيش في بيان إن “سبب التحطم قيد التحقيق، لكن التقارير الأولية لا تشير إلى أنه نجم عن نيران العدو”

وفي وقت لاحق أوضح مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن المروحية التي تحطمت هجومية ومن طراز “AH-64 Apache Attack”، مشيرا إلى أنها اصطدمت بقمة جبل في ولاية لوغار، شرقي أفغانستان

ولقي حتى الآن أكثر من 2400 من أفراد القوات الأمريكية مصرعهم في أفغانستان منذ أكتوبر 2001، تاريخ بدء العمليات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في هذا البلد للإطاحة بحركة “طالبان”