خدمات الحوسبة المجانية تهدد البيانات!

خدمات الحوسبة المجانية تهدد البيانات!

أبرز المواد
اليوم كلمة خادم الحرمين .. في خطابه السنوي بمجلس الشورى

اليوم كلمة خادم الحرمين .. في خطابه السنوي بمجلس الشورى

أبرز المواد
السعودية الأولى عالمياً في الإنفاق على التعليم

السعودية الأولى عالمياً في الإنفاق على التعليم

أبرز المواد
وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة في الجامعة الإسلامية

وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة في الجامعة الإسلامية

أبرز المواد

خدمات الحوسبة المجانية تهدد البيانات!

خدمات الحوسبة المجانية تهدد البيانات!
http://almnatiq.net/?p=800400
المناطق_متابعات

قالت هيئة اختبار السلع الألمانية إن على مستخدمي الحوسبة السحابية المجانية أن يضعوا في اعتبارهم إيقاف مثل هذه الخدمات في أي وقت، على غرار ما حدث مع خدمة تخزين الصور Irista لشركة كانون المتخصصة في إنتاج الكاميرات

وأعلنت الشركة اليابانية إيقاف هذه الخدمة وطلبت من المستخدمين تنزيل صورهم حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2020، تاريخ توقف الخدمة بشكل نهائي

وأشارت الهيئة الألمانية إلى أن شركة كانون لم تفصح عن أسباب إيقاف خدمة الحوسبة السحابية، وعلى المستخدم متابعة إشعارات الشركات المشغلة للخدمات، مع ضرورة تنزيل البيانات بسرعة عند إعلان إيقاف الخدمة

وإذا لم يسحب المستخدم بياناته في الآجال المحددة، فإنه معرض لخطر فقدان البيانات نهائياً، لأن استعمال خدمات الحوسبة السحابية المجانية سيكون دون ضمان في جميع الأحوال

وأشار الخبراء الألمان إلى أن خدمة كانون Irista ليست حالة فردية، بعد أن أوقف عدد من الشركات خدمات الحوسبة المجانية لتخزين الصور مثل كوداك، وغوغل ودروب بوكس، ولذلك ينصح الخبراء بالنسخ الاحتياطي للبيانات على أقراص صلبة خارجية بصورة منتظمة

روابط ذات صلة

اليوم كلمة خادم الحرمين .. في خطابه السنوي بمجلس الشورى

اليوم كلمة خادم الحرمين .. في خطابه السنوي بمجلس الشورى
السعودية الأولى عالمياً في الإنفاق على التعليم

السعودية الأولى عالمياً في الإنفاق على التعليم
وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة في الجامعة الإسلامية

وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة في الجامعة الإسلامية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*