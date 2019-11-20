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وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة في الجامعة الإسلامية

وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة في الجامعة الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=800402
المناطق_المدينة

أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها شغل عدد من الوظائف الأكاديمية و التعليمية (للرجال) عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين خلال الفترة من 23 ربيع أول 1441هــ إلى 30 ربيع أول 1441هــ

فعلى الأخوة المواطنين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة (http://empfaculty.iu.edu.sa) مرفقين الوثائق الاتية :

صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العلمية ( الخبرات ) وسجل الدرجات

صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة

صورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد

اربع صور شمسية مقاس 3X4

سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية , الخبرات العملية والمؤهلات العلمية

تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين

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