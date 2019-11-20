هولندا تعتقل امرأتين تنتميان لتنظيم داعش

هولندا تعتقل امرأتين تنتميان لتنظيم داعش

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هولندا تعتقل امرأتين تنتميان لتنظيم داعش

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المناطق_وكالات

اعتقلت هولندا امرأتين تنتميان الى تنظيم داعش في سوريا بعد وصولهما الى الأراضي الهولندية من تركيا التي قامت بترحيلهما، وفق ما أفاد مدعون عامون

وقال مكتب الادعاء العام في بيان انه تم توقيف السيدتين بتهم ارهاب عقب وصولهما إلى مطار سخيبول في أمستردام

وبدأت تركيا ترحيل الجهاديين الأجانب الاسبوع الماضي وانتقدت الدول الأجنبية لرفضها استرداد مواطنيها الذين انضموا الى التنظيم في سوريا والعراق

وقال الادعاء العام الهولندي أن امرأتين عائدتين من ميادين قتال تنظيم داعش في سوريا قامت تركيا بترحيلهما، جرى اعتقالهما مساء الثلاثاء لدى وصولهما الى مطار سخيبول

وأضاف ان السيدتين اللتين يشتبه في مشاركتهما في منظمة إرهابية اعتقلتا من قبل الشرطة العسكرية الملكية (التي تحرس المطارات والموانئ) قبل تسليمهما الى الشرطة

ووفق الادعاء العام فإن احداهما تبلغ من العمر 23 عاما ولديها طفلان أحدهما في الثالثة من عمره والثاني في الرابعة، وتم توقيفهم في كانون الثاني/يناير عام 2018 في تركيا

أما المعتقلة الثانية فتبلغ من العمر 25 عاما وقدمت تقارير إلى السفارة الهولندية في أنقرة في تشرين الأول/أكتوبر طلبت فيها الحصول على مساعدة قنصلية للعودة

وستمثل الامرأتان أمام محكمة مدينة روتردام الجمعة

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت محكمة هولندية إن على الحكومة أن تساعد بجد في إعادة أطفال النساء اللواتي التحقن بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، لكن دون الحاجة الى اعادة الأمهات

وجاء الحكم بعد أن رفع محامون يمثلون 23 امرأة جهادية دعوى قضائية الأسبوع الماضي يطالبون هولندا بإعادتهن مع أطفالهن ال56 من معسكرات الاعتقال في شمال سوريا

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