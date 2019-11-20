طيران الإمارات تشتري 30 طائرة بوينج 787

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قال أشخاص مطلعون إن طيران الإمارات وبوينج تستعدان اليوم الأربعاء لإبرام اتفاق تسوية

سيشهد طلب الناقلة التي مقرها دبي نحو 30 طائرة 787 دريملاينر، مما يمهد الطريق لخفض طلبية مؤجلة لطائرات 777إكس

وأضاف الأشخاص أن طيران الإمارات كانت قد طلبت بشكل مؤقت شراء 40 طائرة دريملاينر في 2017 لكن محادثات صعبة جرت في الدقيقة الأخيرة لوضع اللمسات النهائية على الطلبية هذا الأسبوع اعتمدت على مفاوضات بشأن مصير طلبية كبيرة منفصلة لعدد 150 طائرة من طراز 777إكس بعد أن تعرضت الأخيرة لتأجيلات

لكن إعادة هيكلة لطلبية شراء طائرات 777إكس ربما لا يُسلط عليها الضوء رسميا في معرض دبي للطيران، حيث تخطط طيران الإمارات لإعلان في الساعة 0700 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.وامتنعت طيران الإمارات وبوينج عن التعليق