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بعد توجيه أمير المنطقة.. القبض على صاحب المقطع المسيء لأهالي الباحة

بعد توجيه أمير المنطقة.. القبض على صاحب المقطع المسيء لأهالي الباحة
http://almnatiq.net/?p=800428
المناطق_الباحة

أعلنت إمارة منطقة الباحة أنه إلحاقًا لما أوضحه المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة، الأستاذ أحمد بن صالح السياري، حيال الفيديو المتداول، الذي سخر فيه أحد المواطنين من المنطقة وأهلها عبر مواقع التواصل، صدر التوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، لشرطة المنطقة بسرعة القبض علي المواطن تمهيدًا لتقديمه للنيابة العامة.

وقد باشر رجال الأمن تنفيذ التوجيه الكريم، والقبض عليه في غضون أقل من خمس ساعات.

ويأتي التوجيه الكريم من سمو الأمير للتصدي لكل ما يمس كرامة أبناء المنطقة، أو السخرية من إنسانها، وأهميتها كجزء أبيّ من الوطن الغالي.

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