تحت شعار هويتي انتمائي … أحوال حائل تقدم خدماتها لمدارس البنات

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تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة ضمن حملة (هويتي إنتمائي)لإصدار الهوية الوطنية للطالبات وذلك على النحو التالي:

١-الثانوية الخامسة عشر للبنات وكذلك الثانوية العشرون للبنات بمنطقة حائل اليوم الأربعاء ٢٣-٣-١٤٤١ لمدة واحد فقط.

٢-الثانوية السادسة عشر للبنات والثانوية التاسعة عشر بمنطقة حائل غداً الخميس ٢٤-٣-١٤٤١ لمدة واحد فقط.