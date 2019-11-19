تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة ضمن حملة (هويتي إنتمائي)لإصدار الهوية الوطنية للطالبات وذلك على النحو التالي:
١-الثانوية الخامسة عشر للبنات وكذلك الثانوية العشرون للبنات بمنطقة حائل اليوم الأربعاء ٢٣-٣-١٤٤١ لمدة واحد فقط.
٢-الثانوية السادسة عشر للبنات والثانوية التاسعة عشر بمنطقة حائل غداً الخميس ٢٤-٣-١٤٤١ لمدة واحد فقط.
تحت شعار هويتي انتمائي … أحوال حائل تقدم خدماتها لمدارس البنات
تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة ضمن حملة (هويتي إنتمائي)لإصدار الهوية الوطنية للطالبات وذلك على النحو التالي:
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