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مدني تبوك ينفذ خطة إخلاء في حالة الطوارئ بمركز التأهيل الشامل بتبوك

مدني تبوك ينفذ خطة إخلاء في حالة الطوارئ بمركز التأهيل الشامل بتبوك
http://almnatiq.net/?p=800495
تبوك - محمد العنزي :

نفذت إدارة الدفاع المدني بمدينة تبوك اليوم خطة فرضية شاملة لحريق وهمي في مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المساندة.

وأوضح مدير مركز التأهيل الشامل الأستاذ اسعد عبدالله ابو هاشم أن الخطة شملت إخلاء جميع نزلاء المركز إلى مناطق التجمع ومن ثم إلى المنطقة الرئيسة حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في عملية انسيابية شارك بها الجميع واشتمل سيناريو الفرضية على عمليات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء والإسعاف.

كما أشاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي بسرعة تجاوب الجهات الحكومية المساندة وسرعة الوصول لموقع الحادث وكذلك تطبيق وتنفيذ مركز التأهيل الشامل لخطة الإخلاء ونقل المرضى .

مشيراً إلى أن إقامة هذه الخطط الفرضية تهدف لمعرفة السلبيات والعمل على تلافيها وكذلك للوقوف على الاستعداد في وقوع مثل ذلك لا قدر الله وسرعة التنسيق بين الإدارات الحكومية .

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