وكيل إمارة منطقة الجوف يستقبل سفير إندونيسيا لدى المملكة

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استقبل وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان بمكتبه اليوم، سفير جمهورية إندونيسيا الإسلامية لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل ومرافقيه.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية الاستقبال سلم وكيل إمارة منطقة الجوف سفير إندونيسيا هدية تذكارية من منتجات المنطقة.