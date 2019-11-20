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6 توصيات في ختام ملتقى «دور مكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي»

6 توصيات في ختام ملتقى «دور مكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي»

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مركز الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز يدشن اليوم العالمي للسكري 2019

مركز الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز يدشن اليوم العالمي للسكري 2019

منطقة مكة المكرمة
وكيل إمارة منطقة الجوف يستقبل سفير إندونيسيا لدى المملكة

وكيل إمارة منطقة الجوف يستقبل سفير إندونيسيا لدى المملكة

منطقة الجوف
مدني تبوك ينفذ خطة إخلاء في حالة الطوارئ بمركز التأهيل الشامل بتبوك

مدني تبوك ينفذ خطة إخلاء في حالة الطوارئ بمركز التأهيل الشامل بتبوك

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وكيل إمارة منطقة الجوف يستقبل سفير إندونيسيا لدى المملكة

وكيل إمارة منطقة الجوف يستقبل سفير إندونيسيا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=800496
المناطق - الجوف

استقبل وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان بمكتبه اليوم، سفير جمهورية إندونيسيا الإسلامية لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل ومرافقيه.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي نهاية الاستقبال سلم وكيل إمارة منطقة الجوف سفير إندونيسيا هدية تذكارية من منتجات المنطقة.

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