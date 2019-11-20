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مركز الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز يدشن اليوم العالمي للسكري 2019

مركز الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز يدشن اليوم العالمي للسكري 2019

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منطقة الجوف

مركز الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز يدشن اليوم العالمي للسكري 2019

مركز الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز يدشن اليوم العالمي للسكري 2019
http://almnatiq.net/?p=800497
عادل الزهراني - مكة المكرمة

تحت رعاية كريمة من سعادة وكيل الجامعة دشن سعادة وكيل جامعة الملك عبدالعزيز أ.د/عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني فعالية اليوم العالمي للسكري 2019 وذلك في خيمة الفعاليات بمركز الخدمات الطبية الجامعي.

حيث اكد وكيل الجامعة عن سعادته بما شاهدة في ادارة الفعالية من قبل مركز الخدمات الطبية الجامعي برئاسة مدير عام مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور امين كيماوي، وسعادته في حجم الاقبال من قبل الحضور للفعالية للاستفادة من التوعية وعمل الكشف الفوري عن مرض السكري.

واضاف وكيل الجامعة، ان هذا المعرض سيساهم في رفع الوعي والاكتشاف المبكر للمرض.

ومن جانب اخر قالت الدكتورة حنان قباع استشاري طب اسرة بمركر الخدمات الطبية الجامعي :” بان الالتزام بالنظام الغذائي والحرص على ممارسة الرياضة ودور الاسرة هو اقوى طرق الوقاية من السكري” واضافت بان “يجب الحرص على مريض السكري لدى الاسرة بإعطائه العلاجات في الاوقات المحددة والحرص على المتابعة بالزيارات المستمرة للاطباء وعمل الفحوصات الدورية.

وعن دور طب الاسرة في مرضى السكري اكد طبيب الاسرة الدكتور مشاري الحمدان بانه علاج السكري لايتركز على اخذ الدواء فقط، انما هي مشكلة اجتماعية ومن ضمنها ضغوطات نفسية تسبب شراها في الاكل وتقوم على تاثيرها في مرضى السكري وهنا يقع دور طب الاسرة.

واضاف الدكتور هتان مؤمن طبيب الاسرة بمركز الخدمات الطبية الجامعي بان طرق الوقاية من مرض السكري، ومن ابرز الوقاية الرياضة بإنتظام يومي، ونزوال الوزن احد اسباب طرق الوقاية من السكري، وتجنب التدخين والذي يعتبر من اقوى المصادر في الاصابة من السكري.

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