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6 توصيات في ختام ملتقى «دور مكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي»

6 توصيات في ختام ملتقى «دور مكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي»
http://almnatiq.net/?p=800498
الدمام - عبدالله السعيدي

أوصى ملتقى “دور مكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي” بتحديد آلية لتكامل الأدوار بين إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم بما يحقق جودة الأداء.
كما أوصى الملتقى الذي نظمته وكالة الوزارة للتعليم واستضافته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بفندق موفمبيك بالخبر على مدة ثلاثة أيام، بإحداث تخصص في المرحلة الابتدائية، وتمكين مكاتب التعليم من القيام بدورها الرئيسي، بالإضافة إلى توصية بإنشاء منصة تضم أفضل التجارب النوعية لمكاتب التعليم.

كما تضمنت التوصيات الختامية اليوم الأربعاء، التي ألقاها مدير إدارة مكاتب التعليم بوزارة التعليم فهد بن فايز الحقباني إيجاد آلية محددة لتعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص بما يخدم عمليات التعليم والتعلم، واختتمت التوصيات بأهمية تفعيل برنامج نور في الزيارات الاشرافية .

إلى ذلك اختتمت جلسات الملتقى بثلاث أوراق عمل حيث طرحت الأولى بعنوان: «التكامل بين إدارة اِلاشراف التربوي ومكاتب التعليم لتجويد الأداء في الاختبارات الدولية والوطنية والمركزية» مدير مكتب التعليم بوسط جدة، منال بنت امبارك اللهيبي .

أما الورقة الثانية فقدمها المساعد للشؤون التعليمية بمكتب تعليم خميس مشيط الدكتور سعيد بن محمد آل ربيع وكانت بعنوان: “مبادرة الأداء النجوم لرفع مستوى التحصيل الدراسي” فيما قدمت مدير مكتب التعليم بشرق الطائف موضي بنت مطر الحارثي ورقة العمل الثالثة في الجلسة الختامية للقاء وكانت بعنوان:« خارطة الطريق لتجويد التحصيل الدراسي»

وقدم الحقباني في ختام الملتقى شكره لمدير عام التعليم بالشرقية الدكتور ناصر الشلعان نظير استضافة تعليم الشرقية للملتقى وتنظيمه كما شكر مساعديه ، ومدير إدارة الإشراف التربوي هيفاء بو خميس مؤكدا على سعيه لنقل الأثر الخاص بالملتقى للإدارات التعليمية .

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