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الرئاسة الفلسطينية: أمريكا ترتكب خطأ تاريخيا باتباعها سياسة استعمارية في القدس والمستوطنات

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الرئاسة الفلسطينية: أمريكا ترتكب خطأ تاريخيا باتباعها سياسة استعمارية في القدس والمستوطنات

الرئاسة الفلسطينية: أمريكا ترتكب خطأ تاريخيا باتباعها سياسة استعمارية في القدس والمستوطنات
http://almnatiq.net/?p=800512
المناطق - الرياض

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأً تاريخيًا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر، الأمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح له، اليوم ، إن استمرار هذه الأخطاء سيؤدي إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة الأمريكية الفاشلة في المجالات كافة لن ينجو منه أحد.
وأضاف: أن المعركة الأساسية التي يخوضها الشعب الفلسطيني وقيادته، هي الحفاظ على الوجود الفلسطيني، وهوية مدينة القدس كمدينة فلسطينية عربية على الأرض.
وأكد الناطق الرسمي، أن الحل الذي يرضي الشعب الفلسطيني هو الكفيل بإنهاء الحرائق المدمرة الموجودة، لذلك على الإدارة الأمريكية مراجعة مواقفها الخاطئة، لأن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه مهما كانت الصعاب.

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