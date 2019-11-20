احدث الأخبار

رئيس “نزاهة” يستقبل وفد الهيئة الوطنية للمراقبة بجمهورية الصين الشعبية
أبرز المواد
 الرئاسة الفلسطينية: أمريكا ترتكب خطأ تاريخيا باتباعها سياسة استعمارية في القدس والمستوطنات
أبرز المواد
 استعدادات مكثفة لتنظيم “منتدى المقاولات 2019” بداية ديسمبر
المنطقة الشرقية
 6 توصيات في ختام ملتقى «دور مكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي»
المنطقة الشرقية
 مركز الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز يدشن اليوم العالمي للسكري 2019
منطقة مكة المكرمة
 وكيل إمارة منطقة الجوف يستقبل سفير إندونيسيا لدى المملكة
منطقة الجوف
 مدني تبوك ينفذ خطة إخلاء في حالة الطوارئ بمركز التأهيل الشامل بتبوك
منطقة تبوك
 إدارة “تعليم الجوف” تنظم ورشة عمل لمراجعة ضوابط تكليف القيادات
منطقة الجوف
 الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية الرياض بشأن اليمن
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان: قلقون من تنامي ظاهرة التنمر ونتطلع لمبادرات جديدة تواكب تطورها
أبرز المواد
 بحثا أبرز مستجدات المنطقة.. وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي
أبرز المواد
 بأكثر من مليار تنزيل.. “تيك توك” يهزم إنستغرام وفيسبوك
أبرز المواد
رئيس “نزاهة” يستقبل وفد الهيئة الوطنية للمراقبة بجمهورية الصين الشعبية

رئيس “نزاهة” يستقبل وفد الهيئة الوطنية للمراقبة بجمهورية الصين الشعبية

أبرز المواد
الرئاسة الفلسطينية: أمريكا ترتكب خطأ تاريخيا باتباعها سياسة استعمارية في القدس والمستوطنات

الرئاسة الفلسطينية: أمريكا ترتكب خطأ تاريخيا باتباعها سياسة استعمارية في القدس والمستوطنات

أبرز المواد
استعدادات مكثفة لتنظيم “منتدى المقاولات 2019” بداية ديسمبر

استعدادات مكثفة لتنظيم “منتدى المقاولات 2019” بداية ديسمبر

المنطقة الشرقية
6 توصيات في ختام ملتقى «دور مكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي»

6 توصيات في ختام ملتقى «دور مكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي»

المنطقة الشرقية

رئيس “نزاهة” يستقبل وفد الهيئة الوطنية للمراقبة بجمهورية الصين الشعبية

رئيس “نزاهة” يستقبل وفد الهيئة الوطنية للمراقبة بجمهورية الصين الشعبية
http://almnatiq.net/?p=800517
المناطق _ الرياض

استقبل معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بمكتبه في مقر الهيئة بمدينة الرياض اليوم، معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية للرقابة ونائب الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط بجمهورية الصين الشعبية لي شولي، يرافقه معالي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، والوفد المرافق لهما.
وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع على تجربة المملكة في مجال مكافحة الفساد، إضافةً إلى الاستفادة من تجارب ومبادرات الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون، واطّلع الوفد الصيني على أهم الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الهيئة في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، كما استمع معالي رئيس نزاهة إلى التجربة الصينية في ذات المجال.
حضر اللقاء من جانب الهيئة معالي النائب لمكافحة الفساد الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف، ومعالي النائب لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل.

روابط ذات صلة

الرئاسة الفلسطينية: أمريكا ترتكب خطأ تاريخيا باتباعها سياسة استعمارية في القدس والمستوطنات

الرئاسة الفلسطينية: أمريكا ترتكب خطأ تاريخيا باتباعها سياسة استعمارية في القدس والمستوطنات
الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية الرياض بشأن اليمن

الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية الرياض بشأن اليمن
هيئة حقوق الإنسان: قلقون من تنامي ظاهرة التنمر ونتطلع لمبادرات جديدة تواكب تطورها

هيئة حقوق الإنسان: قلقون من تنامي ظاهرة التنمر ونتطلع لمبادرات جديدة تواكب تطورها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*