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مدير جامعة القصيم يتفقد مجمع كليات البنات ببريدة وكلية العلوم والآداب بالأسياح

مدير جامعة القصيم يتفقد مجمع كليات البنات ببريدة وكلية العلوم والآداب بالأسياح

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مدير جامعة القصيم يتفقد مجمع كليات البنات ببريدة وكلية العلوم والآداب بالأسياح

مدير جامعة القصيم يتفقد مجمع كليات البنات ببريدة وكلية العلوم والآداب بالأسياح
http://almnatiq.net/?p=800520
المناطق _ بريدة
تفقد معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، مدير جامعة القصيم، أول أمس الإثنين الموافق 21/3/1441هـ، مجمع كليات البنات ببريدة – قيد الإنشاء -، والذي يضم كليتي التربية والتصاميم، يرافقه سعادة وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي وأعضاء مجلس الهيئة العليا للمشاريع بالجامعة، للوقوف عن قرب على سير الأعمال بالمجمع.

ويتكون المجمع من كلية التربية التي تأتي بثلاثة أدوار، و22 قاعة دراسية و40 معمل ومختبر، و10 قاعات لورش العمل، إضافة إلى مسرح من مدرج كبير لمناسبات الكلية، وكلية التصاميم التي تأتي بثلاثة أدوار من 32 قاعة دراسية، و27 معمل ومختبر، و28 قاعة لورش العمل، فضلا عن مسرح كبير يتسع لـ 565 طالبة.

كما شملت الجولة الميدانية لمعالي مدير الجامعة، زيارة مبنى كلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة الأسياح، حيث وقف معاليه على المشروع واطلع على سير الأعمال بمبنى الكلية الجديد، والذي يتكون من ١٠ قاعات كبيرة و٢٢ قاعة متوسطة، و٤ معامل للفيزياء، ومعمل للكيمياء، ومعملين للحاسب الآلي، ومعمل لغة، وعدد من المرافق وقاعات للأنشطة، وعقد معاليه خلال الجولة اجتماعًا مع مجلس الهيئة العليا للمشاريع بمقر الكلية، لمناقشة عدد من الموضوعات مع أعضاء المجلس.

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