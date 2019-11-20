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“الغذاء والدواء” تحذّر من منتج “العسل الصحي Healthy Honey”

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتج “العسل الصحي Healthy Honey”
http://almnatiq.net/?p=800532
المناطق _ الرياض

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج عسل للعلامة التجارية (العسل الصحي Healthy Honey)؛ بسبب احتوائه على مادة دوائية تستخدم بوصفة طبية.
وأوضحت الهيئة أن “العسل الصحي” الذي تنتجه شركة Dose Health VIP Products في ماليزيا يخالف اللائحة الفنية المعتمدة لعسل النحل (رقم GSO 147/2008)
لاحتوائه على المادة الدوائية “تادالافيل” (TADALAFIL) التي تستخدم بموجب وصفة طبية.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب المنتج والتخلص مما لديهم منه فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى أنها تتابع تنفيذ الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من المنتج.
ويُمكن زيادرة الموقع الالكتروني للهيئة للمزيد عن المنتجات التي حذّرت منها www.sfda.gov.sa.

 

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