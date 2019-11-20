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أمير تبوك يطلع على تقرير عن البرامج والفعاليات التعليمية بالمنطقة

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أمير تبوك يطلع على تقرير عن البرامج والفعاليات التعليمية بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على تقرير عن البرامج والفعاليات التعليمية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=800536
المناطق _ تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام التعليم بمنطقة تبوك ابراهيم بن حسين العمري  والذي اطلع سمو امير المنطقة على تقرير مفصل عن المناشط والبرامج والفعاليات التعليمية بالمنطقة والمشروعات التعليمية التي تم الانتهاء منها .
واكد سمو امير المنطقة  على اهمية العناية بالمخرجات والبرامج التعليمية وتوفير البيئة التربوية التي تدعم التحصيل الدراسي والعناية بالطلاب والطالبات ومراعاه الظروف المناخية خلال الفتره القادمة منوها سموه بالدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين  – حفظهما الله – .
من جانبه أعرب مدير عام التعليم بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك  على توجيهاته ودعمه للعمل التعليمي بالمنطقة ومتابعه سموه واهتمامه بأبنائه وبناته الطلاب و الطالبات .

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