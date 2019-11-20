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سمو أمير منطقة جازان يتسلم كتابا عن “دخول فصول السنة ومواسم الزراعة بالمنطقة”

سمو أمير منطقة جازان يتسلم كتابا عن “دخول فصول السنة ومواسم الزراعة بالمنطقة”
http://almnatiq.net/?p=800549
جازان _ فضة عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس خلال الجلسة الإسبوعية بمركز الأمير سلطان الحضاري ، الإهداء المقدم من الباحث الفلكي الزراعي المعروف عايل بن علي الأمير بعنوان كتاب “اختفاء الثريا وظهورها في تحديد مواقيت دخول فصول السنة ومواسم الزراعة” بمنطقة جازان يهتم في دراسته بكل ما يختص بمواسم الزراعة ودخول فصول السنة بمنطقة جازان.
وثمن سمو أمير منطقة جازان ، الإهداء متمنيا للباحث الفلكي الزراعي عايل علي الأمير التوفيق في مجال تخصصه الهام مثمنا هذه التجربة والدراسة ، وحاثا سموه على التعاون مع الجهات المختصة والجمعيات الزراعية التي تهتم بالمجال  الزراعي بما يعود بالنفع والفائدة على المزارعين وتطوير الجانب الزراعي المنطقة ..

وقدم الباحث الزراعي عايل بن علي الأمير خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان ،  مشيدا بتوجيهات أمير منطقة جازان والتي تعد دافعا مشجعا للمشاركة في الجانب الفلكي الزراعي بالمنطقة وخارجها وعلى المستوى العربي..

 

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