احدث الأخبار

6 جلسات حوارية و6 ورش عمل متخصصة ومعسكر ريادي تدريبي بملتقى الأحساء للشركات الناشئة
منطقة القصيم
 فيصل بن مشعل يرعى مؤتمر جامعة القصيم حول “الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية”
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يتسلم كتابا عن “دخول فصول السنة ومواسم الزراعة بالمنطقة”
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على تقرير عن البرامج والفعاليات التعليمية بالمنطقة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذّر من منتج “العسل الصحي Healthy Honey”
أبرز المواد
 الدفاع المدني يباشر إخماد حريق بمستودع مواد بناء بأبوعريش
منطقة جازان
 مدير جامعة القصيم يتفقد مجمع كليات البنات ببريدة وكلية العلوم والآداب بالأسياح
منطقة القصيم
 رئيس “نزاهة” يستقبل وفد الهيئة الوطنية للمراقبة بجمهورية الصين الشعبية
أبرز المواد
 الرئاسة الفلسطينية: أمريكا ترتكب خطأ تاريخيا باتباعها سياسة استعمارية في القدس والمستوطنات
أبرز المواد
 استعدادات مكثفة لتنظيم “منتدى المقاولات 2019” بداية ديسمبر
المنطقة الشرقية
 6 توصيات في ختام ملتقى «دور مكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي»
المنطقة الشرقية
6 جلسات حوارية و6 ورش عمل متخصصة ومعسكر ريادي تدريبي بملتقى الأحساء للشركات الناشئة

6 جلسات حوارية و6 ورش عمل متخصصة ومعسكر ريادي تدريبي بملتقى الأحساء للشركات الناشئة

منطقة القصيم
فيصل بن مشعل يرعى مؤتمر جامعة القصيم حول “الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية”

فيصل بن مشعل يرعى مؤتمر جامعة القصيم حول “الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية”

أبرز المواد
سمو أمير منطقة جازان يتسلم كتابا عن “دخول فصول السنة ومواسم الزراعة بالمنطقة”

سمو أمير منطقة جازان يتسلم كتابا عن “دخول فصول السنة ومواسم الزراعة بالمنطقة”

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى

خادم الحرمين الشريفين يفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى

أبرز المواد

6 جلسات حوارية و6 ورش عمل متخصصة ومعسكر ريادي تدريبي بملتقى الأحساء للشركات الناشئة

6 جلسات حوارية و6 ورش عمل متخصصة ومعسكر ريادي تدريبي بملتقى الأحساء للشركات الناشئة
http://almnatiq.net/?p=800560
المناطق _ الاحساء

تتواصل فعاليات ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2019، الذي تُنظّمه غرفة الأحساء، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، بانعقاد 6 جلسات حوارية ريادية و6 ورش عمل متخصصة بالإضافة إلى معسكر رواد التقنية التدريبي فضلًا عن المعرض الريادي المصاحب للملتقى.

ويتضمن برنامج جلسات الملتقى الذي يُعقد في دورته الأولى بمسمى “ستارت اب الأحساء”، ويستمر حتى 25/03/1441هـ الموافق 22/11/2019، جلسة الريادة التقنية “TECH TALK”، جلسة الحوسبة السحابية، جلسة بصمة احسائية، جلسة الاستثمار الجريء، جلسة تمكين القطاع الصناعي الريادي بالأحساء وجلسة تمكين القطاعات التنافسية الريادية بالأحساء.

وتشتمل ورش العمل الست التي تمتد على أيام الملتقى، على عدة عناوين مهمة، منها: الطابعات الثلاثية الأبعاد، إعادة التفكير التصميمي، آلات القطع بالليزر. فيما يتناول المعسكر التدريبي الريادي، محاور عدة متنوعة، منها: عقلية رائد الأعمال، تصميم الفكرة التجارية، تكوين الفريق الريادي، رحلة الريادي مع العملاء، كيف تُطرح الفكرة على المستثمر، حقوق الملكية الفكرية، الأخطاء الشائعة لرواد الأعمال.

ومن جانبه أكد المهندس مشاري الجبر، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس ريادة الأعمال بالغرفة، على أهمية الملتقى في تعزيز أوجه التعاون وبناء الشراكات بين الجهات المسؤولة والمعنية والمستثمرين والشركات مع رواد الأعمال والمبتكرين وقطاع المشاريع الناشئة بالأحساء للتعرّف على الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع في شتى المجالات مثمنًا الرعاية الكريمة لسمو نائب أمير الشرقية للملتقى.

ومن جهته أوضح الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، أمين عام الغرفة، أن الملتقى نجح في جذب واستقطاب رواد ورائدات الأعمال بالأحساء، وذلك بفضل ما وجده من رعاية واهتمام من المسؤولين ومتخذي القرار ومشاركة واسعة من الخبرات والجهات الممكنة والشركات وكذلك ما يتضمنه من زخم الفعاليات والنشاطات الريادية والفرص الاستثمارية بالإضافة إلى عروض المشاريع الناشئة والمبتكرة أمام المستثمرين، مقدمًا شكره للجهات والشركات الراعية والداعمة والمشاركة بالملتقى.

يُشار إلى أن المُلتقى الذي يُعد وجهة جديدة رائدة لتقديم سُبل الدعم والتمكين لرواد ورائدات الأعمال بالأحساء، وتستمر فعالياته 4 أيام، افتتحه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، مساء الثلاثاء 22/03/1441هـ الموافق 19/11/2019، وسط حضور رسمي وشبابي ريادي كبير وذلك بفندق مكان بالأحساء.

ويمثل الملتقى باكورة نشاطات وأعمال مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال بالغرفة، الذي يُعد أحد أهم المشاريع التي تبنتها ونفذتها الغرفة خلال الدورة الحالية ضمن منظومة حاضنة أعمال الأحساء ومجلس ريادة الأعمال بالغرفة لرعاية ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

والجدير ذكره أن فعاليات الملتقى تتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، الذي يُعد مبادرة دولية تهدف لتعريف الشباب في قارات العالم بموضوعات وفوائد ريادة الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة وتحفيزهم لاستكشاف أفكار المشاريع الخاصة بهم وسبل الرعاية والدعم التي يمكن تقديمها لهم.

روابط ذات صلة

فيصل بن مشعل يرعى مؤتمر جامعة القصيم حول “الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية”

فيصل بن مشعل يرعى مؤتمر جامعة القصيم حول “الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية”
مدير جامعة القصيم يتفقد مجمع كليات البنات ببريدة وكلية العلوم والآداب بالأسياح

مدير جامعة القصيم يتفقد مجمع كليات البنات ببريدة وكلية العلوم والآداب بالأسياح
بحضور نائبه .. أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى من الدورة الرابعة

بحضور نائبه .. أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى من الدورة الرابعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*