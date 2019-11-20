6 جلسات حوارية و6 ورش عمل متخصصة ومعسكر ريادي تدريبي بملتقى الأحساء للشركات الناشئة

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تتواصل فعاليات ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2019، الذي تُنظّمه غرفة الأحساء، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، بانعقاد 6 جلسات حوارية ريادية و6 ورش عمل متخصصة بالإضافة إلى معسكر رواد التقنية التدريبي فضلًا عن المعرض الريادي المصاحب للملتقى.

ويتضمن برنامج جلسات الملتقى الذي يُعقد في دورته الأولى بمسمى “ستارت اب الأحساء”، ويستمر حتى 25/03/1441هـ الموافق 22/11/2019، جلسة الريادة التقنية “TECH TALK”، جلسة الحوسبة السحابية، جلسة بصمة احسائية، جلسة الاستثمار الجريء، جلسة تمكين القطاع الصناعي الريادي بالأحساء وجلسة تمكين القطاعات التنافسية الريادية بالأحساء.

وتشتمل ورش العمل الست التي تمتد على أيام الملتقى، على عدة عناوين مهمة، منها: الطابعات الثلاثية الأبعاد، إعادة التفكير التصميمي، آلات القطع بالليزر. فيما يتناول المعسكر التدريبي الريادي، محاور عدة متنوعة، منها: عقلية رائد الأعمال، تصميم الفكرة التجارية، تكوين الفريق الريادي، رحلة الريادي مع العملاء، كيف تُطرح الفكرة على المستثمر، حقوق الملكية الفكرية، الأخطاء الشائعة لرواد الأعمال.

ومن جانبه أكد المهندس مشاري الجبر، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس ريادة الأعمال بالغرفة، على أهمية الملتقى في تعزيز أوجه التعاون وبناء الشراكات بين الجهات المسؤولة والمعنية والمستثمرين والشركات مع رواد الأعمال والمبتكرين وقطاع المشاريع الناشئة بالأحساء للتعرّف على الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع في شتى المجالات مثمنًا الرعاية الكريمة لسمو نائب أمير الشرقية للملتقى.

ومن جهته أوضح الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، أمين عام الغرفة، أن الملتقى نجح في جذب واستقطاب رواد ورائدات الأعمال بالأحساء، وذلك بفضل ما وجده من رعاية واهتمام من المسؤولين ومتخذي القرار ومشاركة واسعة من الخبرات والجهات الممكنة والشركات وكذلك ما يتضمنه من زخم الفعاليات والنشاطات الريادية والفرص الاستثمارية بالإضافة إلى عروض المشاريع الناشئة والمبتكرة أمام المستثمرين، مقدمًا شكره للجهات والشركات الراعية والداعمة والمشاركة بالملتقى.

يُشار إلى أن المُلتقى الذي يُعد وجهة جديدة رائدة لتقديم سُبل الدعم والتمكين لرواد ورائدات الأعمال بالأحساء، وتستمر فعالياته 4 أيام، افتتحه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، مساء الثلاثاء 22/03/1441هـ الموافق 19/11/2019، وسط حضور رسمي وشبابي ريادي كبير وذلك بفندق مكان بالأحساء.

ويمثل الملتقى باكورة نشاطات وأعمال مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال بالغرفة، الذي يُعد أحد أهم المشاريع التي تبنتها ونفذتها الغرفة خلال الدورة الحالية ضمن منظومة حاضنة أعمال الأحساء ومجلس ريادة الأعمال بالغرفة لرعاية ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

والجدير ذكره أن فعاليات الملتقى تتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، الذي يُعد مبادرة دولية تهدف لتعريف الشباب في قارات العالم بموضوعات وفوائد ريادة الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة وتحفيزهم لاستكشاف أفكار المشاريع الخاصة بهم وسبل الرعاية والدعم التي يمكن تقديمها لهم.