هلال الباحة يرفع من جاهزيته إثر الأمطار التي تشهدها المنطقة

المناطق _ الباحة

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيتها واستعداداتها خلال الأمطار الغزيرة التي تمر بها المنطقة من خلال التنبيهات الجوية.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بان مدير عام فرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي يتابع الجاهزية التامة لغرفة العلميات بالمنطقة لاستقبال البلاغات (997) او من خلال تطبيق (اسعفني)عند حدوث أي طارئ – لا قدر الله

موضحا ان هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الاسعافية مشيرا الى رفع جاهزية 15 مركزاً إسعافياً بالمنطقة.

مبينا بان الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

داعيا جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ ومجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث و إفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها.