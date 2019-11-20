تحت شعار “استعد للشتاء ” مستشفى المخواة يطلق فعاليات تطعيم الإنفلونزا الموسمية

المناطق _ المخواه

تصدى مستشفى المخواة العام للأمراض نزلات البرد والزكام مع بداية دخول فصل الشتاء بالتوعية والوقاية من خلال تنضيم فعاليات استهدفت المرضى المنومين ومراجعي المستشفى .

وقام محافظ المخواة نايف الهزاني ،بتدشين الفعاليات تحت شعار “اِستعِد للشتاء” وكذلك فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية تحت شعار “مستقبل المضادات الحيوية مرهون بنا جميعاً ” بالإضافة إلى فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار “اِحمِ عائلتك ” وتضمنت الفعاليات ثلاثة أركان توعوية أحتضنها مدخل المستشفى الرئيسي .

وقدم المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام سالم عبدالله ال عياش ، شرح لمحافظ المخواة والحضور عن ما تضمنت الفعاليات وأهدافها وكيفية الوقاية من الانفلونزا الموسمية وأهمية أخذ اللقاح ، وكيفية تجنب تناول المضادات الحيوية وآثارها على حياة الانسان ، مؤكداً بان الفعاليات مستمرة لمدة أسبوع كامل .

وثمن محافظ المخواة جهود إدارة المستشفى وحرصها على تعزيز دور الوقاية من خلال توعية المجتمع بالفعاليات والمطويات الطبية .

الجدير بالذكر شهدت الفعاليات إقبال من الزوار ومراجعي المستشفى للاستفادة من التوعية وطرق الوقاية وتجنب نزلات البرد وتشجيعهم على أهمية أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية .