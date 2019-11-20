“شُجٌورًا” تدفع بـ”تعليم القصيم” لنهائيات المسرح المدرسي

المناطق _ بريدة

تأهلت مدرسة قيس بن عاصم الثانوية في بريدة للمنافسات النهائية في المسرح المدرسي والتي ستقام في العاصمة الرياض جاء ذلك عقب تحقيقها المركز الثاني في أفضل عرض مسرحي متكامل في مسرحية “شُجُورًا” في تصفيات المجموعة الرابعة التي أقيمت منافساتها في محافظة المجمعة.

كما حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم من خلال مسرحية “شُجُورًا” المركز الأول في أفضل مكياج، والثاني في أفضل مخرج لعبدالله الهويمل، والثالث في أفضل إضاءة، فيما حصل الطالب منصور العتيبي على الجائزة التشجيعية “أفضل ممثل”.

وفي منافسات برنامج الطالب المدرب “تثقيف الأقران” الذي استضافته إدارة التعليم بمحافظة الزلفي بمشاركة 26 إدارة تعليمية حقق تعليم القصيم المستوى الفضي، وحصل على أفضل عرض متكامل في المهرجان الثقافي للصغار على مستوى الذي أقيم بضيافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر.

حيث جاء تحقيق المستوى الفضي في منافسات برنامج الطالب المدرب “تثقيف الأقران” ممثلاً بالطالبين عبدالعزيز بن باجد العلوي من ثانوية النبهانية والطالب عبدالله بن أحمد الخلف من ثانوية ابن عثيمين في مدينة بريدة خلال مشاركتهما في منافسات برنامج الطالب المدرب “تثقيف الأقران” فيما نال العرض المسرحي المقدم من طالبات المدرسة الثالثة والتسعون الابتدائية في مدينة بريدة على جائزة أفضل عرض متكامل في منافسات المهرجان الثقافي للصغار.

من جانبه بارك مدير عام التعليم بمنطقة القصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر للأسرة التعليمية بالمنطقة هذه المنجزات وهنأ الطالبين ومدرستهما وأسرتيهما وكافة من شارك وكذا الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات وجميع المشاركين معهم، مقدمًا شكره لإداراتي نشاط الطلاب والطالبات ممثلتين بقسمي البرامج العامة والتدريب “بنين” و النشاط الثقافي “بنين – بنات” نظير الحضور الفاعل والجهود المتميزة في مثل تلك المناسبات والمنافسات الطلابية مشيرًا إلى أن توالي منجزات طلاب وطالبات تعليم القصيم في المنافسات الوزارية يجسد الهمم العالية والدافعية والتميز الذي يزخر بها الميدان التعليمي من خلال العمل الجماعي بدعم واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز.