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أمير القصيم يقلد مدير المرور رتبة “عميد”

أمير القصيم يقلد مدير المرور رتبة “عميد”
http://almnatiq.net/?p=800588
المناطق _ بريدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه, بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, اليوم, مدير مرور المنطقة صالح بن محمد العواجي رتبته الجديدة, وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة “عميد”.

وهنأ الأمير فيصل بن مشعل العميد العواجي بهذه المناسبة, مشيداً بما يقدمه رجال الأمن من جهود لخدمة الوطن وأمنه, متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

من جانبه عبر مدير مرور منطقة القصيم العميد العواجي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, معبراً عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين والمليك والوطن.

 

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