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هيئة الرياضة” توعي 400 شاب وشابة أمنياً ومعلوماتياً

هيئة الرياضة” توعي 400 شاب وشابة أمنياً ومعلوماتياً

منطقة الرياض
أمير الباحة يكرم مواطنان وذلك لجهودهما البطولية في إنقاذ أسرة احتجزتهم السيول بمحافظة الحجرة

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هيئة الرياضة” توعي 400 شاب وشابة أمنياً ومعلوماتياً

هيئة الرياضة” توعي 400 شاب وشابة أمنياً ومعلوماتياً
http://almnatiq.net/?p=800618
المناطق _ الرياض
نفذت الهيئة العامة للرياضة أمس الثلاثاء في مدينة الرياض برنامج التوعية الأمنية، الذي يأتي ضمن برامجها التوعوية الشبابية المتنوعة الموجهة لشباب وشابات المملكة المنبثقة من مبادرات الهيئة المتواكبة مع رؤية 2030.
وشارك في البرنامج التوعوي 400 شاباً وشابةً، وتضمن عدة أنشطة في جانب السلم المجتمعي، وذلك عن مفاهيمه وارتباطه بالأمن ومساهمة الشباب والشابات في السلم المجتمعي، وكذلك في جانب حماية المعلومات، والذي شمل طرق حماية المعلومات وكافة الجوانب الأمنية المتعلقة بها، حيث شارك في إلقاء المحاضرات كلاً من، الأستاذ محمد الهزاني المختص في العلوم الأمنية بوزارة العدل والأستاذة نورة النغيمشي المختصة في علوم الحاسب والمعلومات بجامعة المجمعة.

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