نائب أمير القصيم يستقبل مدير المرور بمناسبة ترقيته لرتبة “عميد”

المناطق _ بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, اليوم, مدير مرور المنطقة صالح بن محمد العواجي رتبته الجديدة, وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة “عميد”.

وهنأ الأمير فهد بن تركي العميد العواجي بهذه المناسبة, مثنياً على ما يقدمه رجال الأمن ورجال المرور من جهود لخدمة الوطن وأمنه عبر إقامة العديد من البرامج التوعوية للحفاظ على الارواح, متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

من جانبه عبر مدير مرور منطقة القصيم العميد العواجي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم، داعياً المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين والمليك والوطن.